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الأوقاف: الاعتداء على الشهيد السلايطة نفذه أحد أصحاب الفكر التكفيري المنحرف

  • 06 نوفمبر 2026
  • 01:26
الأوقاف الاعتداء على الشهيد السلايطة نفذه أحد أصحاب الفكر التكفيري المنحرف

خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن الاعتداء الذي أودى بحياة رجل الأمن العام الشهيد جواد السلايطة نفذه أحد أصحاب الفكر التكفيري المنحرف، مشددا على أن ما أقدم عليه "ليس من الإسلام في شيء".

وأدان الخلايلة والعاملون في الوزارة، في بيان الخميس، الحادث الذي أودى بحياة السلايطة أثناء أدائه واجبه في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وأكد البيان أن الإسلام بريء من الغلو والتكفير واستباحة الدماء، وأنه جاء لصيانة النفس الإنسانية وتحريم العدوان وإرساء دعائم الأمن والرحمة والعدل.

وأشار إلى أن دماء رجال الأمن الذين يقفون في ميادين الواجب ويسهرون على أمن المواطنين وطمأنينتهم عزيزة، وأن تضحياتهم موضع اعتزاز كل أردني، وأن المساس بهم اعتداء على أمن الوطن والمجتمع.

وتمنت الوزارة الشفاء العاجل لأحد مرتبات الأمن العام الذي أصيب خلال الحادث، كما تقدمت بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الشهيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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