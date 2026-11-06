جيسوس يكيل المديح لرونالدو بعد الاعتزال.. وإنفانتينو يشيد بإرثه التاريخي

خبرني - كشف جورجي جيسوس، مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، أنه حاول إقناع كريستيانو رونالدو بمواصلة مشواره الدولي، لكنه اضطر إلى احترام قرار النجم المخضرم بالاعتزال، في حين أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بإرث اللاعب التاريخي وتأثيره في أجيال من عشاق اللعبة.

وأعلن رونالدو (41 عاما)، الخميس، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 23 عاما مع منتخب بلاده، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفا، محققا رقمين قياسيين عالميين على مستوى منتخبات الرجال.



جيسوس: طلبت من رونالدو الاستمرار معي

قال جيسوس، في مقابلة مع قناة "كانال 11" البرتغالية، إنه تحدث مع رونالدو قبل إعلان أول قائمة للمنتخب تحت قيادته، وطلب منه مواصلة اللعب دوليا.

وأوضح المدرب البرتغالي: "هذا قراره بالكامل. أتيحت لنا فرصة الحديث قبل إعلان القائمة الأولى، وطلبت منه الاستمرار معي لأنني كنت بحاجة إلى وجوده بجانبي، لكن عليّ تقبل قراره".

وأشاد جيسوس بمكانة رونالدو في تاريخ كرة القدم البرتغالية، قائلا: "كريستيانو مرجع عالمي، للبرتغال وللمنتخب الوطني. إنه لاعب قدم الكثير للمنتخب على مر السنوات، ورمز للشباب البرتغالي".

وأضاف أن معظم مشجعي رونالدو من الشباب، مشيرا إلى أنه تعرف على اللاعب عن قرب خلال عملهما معا في نادي النصر السعودي.

وأكد أن رونالدو سيبقى مرجعا للمنتخب وللشعب البرتغالي وتاريخه، كاشفا أنه طلب وضع صورة كبيرة للنجم المخضرم في قاعة المحاضرات بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتبقى مصدر إلهام للاعبين والعاملين الذين يرتادون القاعة يوميا.



واختتم جيسوس حديثه بالقول: "سيبقى دائما في قلوب البرتغاليين والمنتخب الوطني، وسيظل مرجعا لكرة القدم البرتغالية".

وجاءت تصريحات جيسوس بعد خلاف بينه وبين رونالدو خلال تجمع المنتخب في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية عدم إشراك اللاعب في مواجهة النرويج، قبل أن يغادر معسكر المنتخب وتُفرض عليه عقوبة انضباطية.



وبحسب تقارير صحفية برتغالية، أسهم تدهور العلاقة بين الطرفين في قرار رونالدو إنهاء مسيرته الدولية، رغم تأكيد جيسوس أنه كان يرغب في استمراره.

إنفانتينو: إرث رونالدو يتجاوز الأرقام والألقاب



من جانبه، أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالمسيرة الاستثنائية لرونالدو، مؤكدا أن تأثيره في كرة القدم العالمية لا يقتصر على الإنجازات والأرقام القياسية.

وقال إنفانتينو، في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام: "قلة من اللاعبين استطاعوا لمس قلوب جماهير كرة القدم حول العالم مثل كريستيانو رونالدو".



ووصف مسيرة النجم البرتغالي بأنها اتسمت بالموهبة الاستثنائية والإصرار المتواصل والرغبة الثابتة في تجاوز حدود الممكن.

وأشار إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، فضلا عن تصدره قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الدولية للرجال.

وأضاف إنفانتينو أن رونالدو حقق إنجازات قد لا تتكرر، لكن إرثه الأكبر يتجاوز الأرقام القياسية والألقاب والأهداف.



وتابع أن قائد البرتغال السابق ألهم أجيالا، ووحّد ملايين المشجعين، وحمل آمال بلاده وفخرها إلى أكبر المحافل العالمية.

واختتم رئيس الفيفا رسالته قائلا: "شكرا كريستيانو على الشغف واللحظات التي لا تُنسى والإسهام الهائل الذي قدمته للعبتنا الجميلة وأنت ترتدي قميص المنتخب البرتغالي بكل فخر. ستبقى مسيرتك الدولية جزءا من تاريخ كرة القدم إلى الأبد".