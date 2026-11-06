ماذا قال منصور عباس للرئيس الإسرائيلي حول نزع سلاح حماس؟

خبرني - أعلنت القائمتان العربيتان "الموحدة" برئاسة منصور عباس و"المشتركة" -اللتان تمتلكان مجتمعتين 19 مقعدا في الكنيست- دعمهما تكليف زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتقدم آيزنكوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدد توصيات الأحزاب المقدمة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة المقبلة، إذ حصل على توصيات 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو.

تقدم آيزنكوت

أوضحت القائمة المشتركة، في بيان لها، أن قرارها "لا يعني تجاوز تحفظاتها" على معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت، الذي "لم يُبدِ الاستعداد المطلوب لمواجهة نهج نتنياهو والتحريض على المواطنين العرب".

مؤكدة أن الخطوة تأتي "استكمالا للدعم الشعبي الكبير الذي منحتنا إياه جماهيرنا، واستجابة للمطلب الجماهيري بمنع عودة نتنياهو وحكومته إلى الحكم".

وأضافت أنها اتخذت القرار بالإجماع، مشددة على أهمية توسيع الفارق بين آيزنكوت ونتنياهو في عدد التوصيات لـ"تضييق الطريق أمام محاولات تشكيل حكومة وحدة قومية تُبقي نتنياهو في الحكم".

في المقابل، أعلن حليف نتنياهو، حزب "يهدوت هتوراه" الذي يمتلك 7 مقاعد، امتناعه عن التوصية بأي مرشح.

ولا يعني تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات ضمان نجاحه في تشكيل الحكومة، إذ يتعين عليه التوصل إلى تفاهمات تتيح لحكومته نيل ثقة الكنيست.



عباس وحماس

وكشفت تقارير إسرائيلية عن مضمون لقاء هرتسوغ برئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، حيث تطرق فيه إلى موقف القائمة العربية من نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هرتسوغ سأل عباس عما إذا كان يؤيد نزع سلاح حماس، فأجاب عباس "نعم، فرؤيتنا هي المصالحة والسلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هرتسوغ أثار قضية حماس خلال اللقاء، وأن عباس رفض وصف الحركة بـ"الإرهابية".

لكنه أكد أن الفلسطينيين يريدون نزع سلاح الحركة وفق ما تنص عليه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاصة بغزة، كما دعا عباس الرئيس الإسرائيلي إلى التسريع في تشكيل الحكومة.

وبحسب ما نقلته القناة الـ13 عن تفاصيل الاجتماع، تطرق عباس في حديثه إلى حماس بالقول: "إن هذا السلاح وهذه الأعمال لم تضر فقط بالمواطنين الإسرائيليين اليهود والعرب".

وعندما سأله هرتسوغ: "إذن أنت تدعو لنزع سلاح حماس؟"، رد عباس: "قلت ذلك. رؤيتنا هي المصالحة والسلام، دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل المستقلة ذات السيادة".



مهلة محددة

ولليوم الثاني على التوالي، توافد ممثلو الأحزاب الـ11 الفائزة بالانتخابات إلى مقر الرئيس الإسرائيلي في القدس الغربية لإبلاغه -كل على حدة- باسم المرشح الذي يوصون بتكليفه، على أن ينهي هرتسوغ مشاوراته مساء اليوم الخميس.

وأمام هرتسوغ 7 أيام من تاريخ تسلّمه النتائج الرسمية للانتخابات (تسلمها أمس الأربعاء) لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة.

وتسود تقديرات في إسرائيل بأن هرتسوغ سيكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.