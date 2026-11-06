ماذا تفعل الرياضة بدماغك؟.. 3 فوائد تتجاوز تحسين اللياقة البدنية

خبرني - لا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية العضلات وتحسين صحة القلب، بل تمتد إلى الدماغ أيضاً، إذ تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر ودعم الذاكرة والتفكير. ويحدث ذلك من خلال مجموعة من التغيرات، تشمل زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، والتأثير في إفراز المواد الكيميائية وعوامل النمو التي تدعم وظائفه.

1. مزاج أفضل وشعور أكبر بالسعادة

تُظهر الأبحاث أن النشاط البدني المنتظم يرتبط بتحسن الحالة المزاجية وجودة الحياة. ومن التفسيرات المحتملة لذلك إفراز الدماغ مواد كيميائية تؤثر في الشعور بالسعادة والراحة، من بينها الإندورفينات، إلى جانب تغير نشاط نواقل عصبية مثل الدوبامين، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



وتساعد هذه التغيرات على تخفيف الإحساس بالألم وتعزيز الشعور بالمتعة والدافعية، وهو ما يفسر شعور كثيرين بتحسن حالتهم النفسية بعد ممارسة الرياضة.

ولا تقتصر هذه الفائدة بالضرورة على فترة التمرين، إذ يمكن أن ينعكس الانتظام في النشاط البدني إيجاباً على المزاج خلال بقية اليوم، خصوصاً عندما يصبح جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي.

2. تخفيف التوتر وتنظيم استجابة الجسم

قد يبدو الأمر متناقضاً، لكن ممارسة الرياضة ترفع مؤقتاً مستويات بعض هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول، خصوصاً مع زيادة شدة التمرين. وهذه استجابة طبيعية تساعد الجسم على التعامل مع المجهود البدني.

لكن الانتظام في ممارسة النشاط البدني قد يساعد على تحسين قدرة الجسم على تنظيم استجابته للتوتر، وتقليل مستويات الكورتيزول الأساسية لدى بعض الأشخاص.

وتكتسب هذه الفائدة أهمية خاصة لأن التوتر المزمن لا يؤثر في الحالة النفسية وحدها، بل قد يرتبط باضطرابات النوم وضعف التركيز والذاكرة، وزيادة الالتهابات، وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلى جانب مشكلات هضمية وتغيرات في الوزن.

كما يمكن أن ينعكس التوتر المستمر على العلاقات الاجتماعية والأداء في العمل والحياة اليومية. وتساعد الرياضة على تخفيف بعض هذه الآثار، لكنها لا تضمن الوقاية منها جميعاً، ولا تغني عن التشخيص والعلاج عند ظهور مشكلات صحية.

3. ذاكرة أنشط وقدرة أفضل على التفكير

من أبرز التأثيرات المحتملة للرياضة قدرتها على دعم الوظائف الإدراكية، بما يشمل الذاكرة والتعلم والتركيز ومعالجة المعلومات.فالنشاط البدني يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، ويحفز إفراز عوامل النمو التي تساعد على دعم الخلايا العصبية وتكوين روابط جديدة بينها.

كما تشير الأبحاث إلى ارتباط ممارسة الرياضة بزيادة حجم بعض المناطق الدماغية، ومنها الحُصين، الذي يؤدي دوراً أساسياً في التعلم وتكوين الذكريات، والقشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن وظائف مثل التخطيط واتخاذ القرارات.

وقد تساعد هذه التغيرات على دعم الذاكرة قصيرة المدى والاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها، فضلاً عن تحسين القدرة على معالجة التفاصيل وربطها. وتؤثر الرياضة في هذه الوظائف أيضاً بصورة غير مباشرة؛ فتحسن النوم والمزاج وتراجع التوتر والقلق عوامل يمكن أن تنعكس إيجاباً على التركيز والذاكرة والأداء الذهني.

هل تستطيع الرياضة علاج كل المشكلات؟

رغم تعدد فوائد النشاط البدني، فإن الاعتماد عليه وحده لا يكفي للوقاية من جميع الأمراض أو علاجها. فقد يعاني الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام مشكلات صحية جسدية أو نفسية، ما يجعل الفحوص الدورية والتشخيص والعلاج الطبي أموراً لا يمكن الاستغناء عنها.

كما يُنصح باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل بدء برنامج رياضي جديد أو إجراء تغييرات كبيرة في مستوى النشاط، خصوصاً لمن لديهم مشكلات صحية قائمة.



