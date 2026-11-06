خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن على واشنطن اتخاذ قرار بشأن المضي قدما بخطوات إضافية تجاه إيران أو "المصادقة على الاتفاق"، مؤكدا أنه سينفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف ترمب للصحفيين في البيت الأبيض بشأن المقترحات التي تدرسها إيران "لا يهم ما تتضمنه المقترحات، فهي لن تمتلك السلاح النووي"، مضيفا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون موافقة واشنطن.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تسيطر في إيران على كل ما أرادت السيطرة عليه منذ بدء وجودها هناك قبل سبعة أشهر، مضيفا "ستعرفون قريبا ما سنقرره بشأن إيران"، معربا عن تفضيله عدم تدمير ما تبقى من إيران، لكنه قال "ربما أضطر إلى ذلك".

وفي سياق آخر، قال ترمب إن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل إلى تسوية بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا ترمب الجمهوريين إلى إلغاء قاعدة التعطيل في مجلس الشيوخ الأميركي.