*
الجمعة: 06 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب: قرار مرتقب بشأن إيران "وسأنفذ الكثير خلال الأسبوعين المقبلين"

ترمب: قرار مرتقب بشأن إيران "وسأنفذ الكثير خلال الأسبوعين المقبلين"

  • 06 نوفمبر 2026
  • 00:45
ترمب قرار مرتقب بشأن إيران وسأنفذ الكثير خلال الأسبوعين المقبلين

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن على واشنطن اتخاذ قرار بشأن المضي قدما بخطوات إضافية تجاه إيران أو "المصادقة على الاتفاق"، مؤكدا أنه سينفذ الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف ترمب للصحفيين في البيت الأبيض بشأن المقترحات التي تدرسها إيران "لا يهم ما تتضمنه المقترحات، فهي لن تمتلك السلاح النووي"، مضيفا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون موافقة واشنطن.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تسيطر في إيران على كل ما أرادت السيطرة عليه منذ بدء وجودها هناك قبل سبعة أشهر، مضيفا "ستعرفون قريبا ما سنقرره بشأن إيران"، معربا عن تفضيله عدم تدمير ما تبقى من إيران، لكنه قال "ربما أضطر إلى ذلك".

وفي سياق آخر، قال ترمب إن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل إلى تسوية بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا ترمب الجمهوريين إلى إلغاء قاعدة التعطيل في مجلس الشيوخ الأميركي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

روبيو: لا أخطط للاستقالة من منصبي
روبيو: لا أخطط للاستقالة من منصبي
  • 2026-11-06 02:04
بلاغات القنابل تجتاح سماء أوروبا.. ماذا يجري وأين تشير أصابع الاتهام؟
بلاغات القنابل تجتاح سماء أوروبا.. ماذا يجري وأين تشير أصابع الاتهام؟
  • 2026-11-06 01:56
ترمب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا على وشك الانتهاء
ترمب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا على وشك الانتهاء
  • 2026-11-06 01:29
الرئيس الإسرائيلي يعلن الأحد اسم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس الإسرائيلي يعلن الأحد اسم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
  • 2026-11-06 00:55
البرلمان التركي يقر المادة الأولى من اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
البرلمان التركي يقر المادة الأولى من اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية و...
  • 2026-11-06 00:05
الجيش المصري: استشهاد ضابطين خلال ملاحقة منقبين عن الذهب على الحدود الجنوبية
الجيش المصري: استشهاد ضابطين خلال ملاحقة منقبين عن الذهب على الحدود الجنوبية
  • 2026-11-05 23:47