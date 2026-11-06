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ليس بدافع الشهرة.. لماذا أنشأ فليك حسابا على إنستغرام؟

  • 06 نوفمبر 2026
  • 00:15
ليس بدافع الشهرة لماذا أنشأ فليك حسابا على إنستغرام

خبرني - اتخذ الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الإسباني، خطوة غير متوقعة بإنشاء حساب رسمي على إنستغرام، تجاوز مليون متابع خلال أول 24 ساعة من إطلاقه.

لكن السبب لم يكن الرغبة في زيادة الحضور الإعلامي لفليك، أو تغيير موقفه من وسائل التواصل الاجتماعي، بل لوضع حد لحالة انتحال شخصية واسعة النطاق يتعرض لها.

ووفقا للتفاصيل التي كشفتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد اكتشف مدرب برشلونة وجود حساب مزيف ينتحل شخصيته ونجح في جمع أكثر من مليون متابع، كما كانت تتابع الحساب بعض الأسماء المرتبطة بالنادي مثل ديكو وماركوس راشفورد.

أثار الأمر استياء فليك بشكل خاص لأن الحساب المزيف كان ينشر صورا شخصية له، من بينها صور مع أفراد عائلته، وهو ما يتعارض مع طبيعته المعروفة بالحرص الشديد على خصوصيته وإبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.

تدخل نادي برشلونة للمساعدة في إزالة الحساب الاحتيالي، وبعد ذلك قرر فليك إنشاء حساب رسمي خاص به لمنع تكرار عمليات الانتحال مستقبلا. 

كما أن إدارة الحساب الجديد تتم بالتنسيق الوثيق مع قسم الاتصال في النادي، ومع المقربين من المدرب، الذين يشرفون على المحتوى المنشور.

وتؤكد التقارير أن هذه الخطوة لا تعكس تغييرا في شخصية فليك أو رغبته في مشاركة تفاصيل حياته اليومية، إذ لا يزال معروفا بحرصه الشديد على الخصوصية. 

وأُشير أيضا إلى أنه كان يشعر بالانزعاج سابقا عندما كانت وسائل الإعلام تتناول تفاصيل بعض لقاءاته الخاصة مع أفراد جهازه الفني.

وبهذا فإن إنشاء فليك حسابا رسميا على إنستغرام لم يكن بدافع الشهرة أو النشاط الرقمي، بل لاستعادة السيطرة على هويته الرقمية ومنع استغلال اسمه وصوره الشخصية عبر حسابات مزيفة.

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