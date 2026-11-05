هاتف أندرويد صغير يعيد ميزتين افتقدهما المستخدمون

خبرني - أصبحت الهواتف الذكية أكبر حجماً خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة أن العثور على هاتف يمكن استخدامه بسهولة بيد واحدة بات أمراً صعباً. لكن هاتفاً جديداً يعمل بنظام أندرويد يسعى إلى إعادة بعض المزايا التي اختفت تدريجياً من سوق الهواتف، وفي مقدمتها التصميم المدمج والبطارية القابلة للإزالة.

ويحمل الهاتف اسم Enough Phone، وهو جهاز صغير الحجم لا يحاول حشد أكبر عدد ممكن من المزايا والمواصفات، بل يركز على الوظائف الأساسية، من خلال شاشة صغيرة ومكونات داخلية مناسبة، إلى جانب بطارية يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.

وأطلقت الشركة حملة تمويل جماعي للهاتف عبر منصة "Kickstarter"، تتيح للمشاركين الأوائل حجز الجهاز مقابل 399 دولاراً.

شاشة صغيرة ومواصفات مناسبة

تتمثل أبرز نقاط تميز Enough Phone في حجمه المدمج، إذ يأتي بشاشة LCD قياس 5.3 بوصة، وهي أصغر بكثير من الشاشات المستخدمة في معظم هواتف أندرويد الحديثة.

وتبلغ دقة الشاشة 1520 × 720 بكسل، وهي دقة محدودة مقارنة بالهواتف الرائدة، لكنها قد تكون مقبولة بالنظر إلى الحجم الصغير للشاشة.

ورغم تصميمه المدمج، لا يبدو أن الهاتف يقدم تنازلات كبيرة على مستوى العتاد، إذ يعتمد على معالج Dimensity 7500 من شركة ميديا تك، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل من نوع Sony IMX766، مثبتة بشكل مستوٍ مع الهيكل دون بروز واضح، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، وشرائح الاتصال الإلكترونية eSIM، فضلاً عن مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل.

لكن الميزة الأكثر لفتاً للانتباه هي البطارية القابلة للإزالة، إذ تستهدف الشركة توفير بطارية بسعة 3500 مللي أمبير/ساعة، مع الإشارة إلى أن المواصفات النهائية لا تزال قيد التطوير.

أندرويد تقليدي أو تجربة استخدام مبسطة

لا تقتصر فكرة Enough Phone على إعادة التصميمات الصغيرة والبطاريات القابلة للاستبدال، إذ يمنح الهاتف المستخدم خياراً بين نظام أندرويد 17 الخام، أو نظام OdysseyOS الذي طورته شركة SLEKE لتقديم تجربة استخدام أكثر بساطة.

ويمكن للمستخدمين الذين يريدون هاتفاً ذكياً تقليدياً الوصول إلى التطبيقات والخدمات اليومية عبر أندرويد، بينما يوفر OdysseyOS تجربة أقرب إلى الهواتف البسيطة، مع تقليل المشتتات والوقت الذي يقضيه المستخدم أمام الشاشة.

وتتعهد الشركة بتوفير تحديثات برمجية للهاتف لمدة خمس سنوات، مع استهداف استمرار الدعم حتى عام 2032.

موعد الطرح والأسعار

لا يزال Enough Phone في مرحلة التطوير، إذ أكمل فريق العمل الاختبارات الأولية للوحة الرئيسية، كما صنع نموذجاً مادياً تجريبياً للهاتف، لكنه يحتاج إلى استكمال العمل على تحسين استهلاك البطارية، ومقاومة المياه، واختبارات المتانة.

وتبدأ أسعار حجز الهاتف عبر حملة "Kickstarter" من 399 دولاراً للمشاركين الأوائل، بينما ترتفع إلى 449 دولاراً و499 دولاراً ضمن مستويات الحجز اللاحقة. وتتوقع الشركة أن يبدأ سعره عند طرحه للبيع في الأسواق من 599 دولاراً.

ومع ذلك، يظل Enough Phone مشروعاً يعتمد على التمويل الجماعي، ما يعني احتمال حدوث تأخيرات أو تغييرات في المواصفات قبل وصول النسخة النهائية إلى المشترين.

ويستهدف الهاتف شريحة من المستخدمين لا تبحث بالضرورة عن أكبر شاشة أو أقوى مواصفات، وإنما تفضل الأجهزة الأصغر حجماً والأسهل في الاستخدام، مع استعادة بعض المزايا العملية التي تخلت عنها معظم شركات الهواتف الذكية.