الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجل الأمن السلايطة

خبرني - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة عمّان وأسفر عن استشهاد رجل الأمن العام الأردني العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط آخر، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وحكومة وشعبا، ولأسرة الشهيد وذويه، متمنية الشفاء العاجل لرجل الأمن المصاب.

وجددت الوزارة تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، سائلة الله أن يحفظ الأردن وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط آخر، إثر هجوم نفذه شاب ثلاثيني باستخدام أداة حادة في شارع المدينة المنورة بالعاصمة.