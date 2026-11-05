الجيش المصري يكشف ترسانة أسلحة لدى عصابات الذهب

خبرني - أعلن الجيش المصري، الخميس، ضبط 691 شخصاً متورطاً في التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية قرب الحدود مع السودان، وتوجيه ضربات استباقية لشبكات إجرامية عابرة للحدود.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أحمد عتمان، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه النتائج التفصيلية للمرحلة الأولى من عملية "درع الجنوب" لتأمين الحدود الجنوبية، إن العملية تُنفذ عبر ثلاث مراحل متكاملة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وكشف أن المضبوطين شملوا 151 مصرياً و540 أجنبياً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى تنفيذ ضربات استباقية أسفرت عن قطع خطوط إمداد بعض البؤر الإجرامية بالأسلحة والذخائر عبر المنافذ غير الشرعية.

وأوضح أن التحريات والعمليات الميدانية كشفت عن ارتباط بين عصابات التنقيب غير المشروع وشبكات تهريب الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والاتجار بالمخدرات، وتسهيل الهجرة غير النظامية.



رشاشات مضادة للطائرات وقذائف آر بي جي

وأضاف المتحدث العسكري أن القوات رصدت حيازة العناصر المتورطة أسلحة نوعية ومتطورة، شملت أسلحة صغيرة ورشاشات ثقيلة وأخرى مضادة للطائرات، وقذائف "آر بي جي" مضادة للدبابات والعربات المدرعة، فضلاً عن بنادق قناصة حديثة.

وأشار إلى أن امتلاك تلك العصابات أسلحة متطورة أدى في كثير من الأحيان إلى اندلاع اشتباكات دامية فيما بينها، في إطار محاولات فرض النفوذ والسيطرة على مناطق التعدين غير القانوني.

وأوضح عتمان أن العمليات العسكرية استندت إلى معلومات استخباراتية وإحداثيات جغرافية دقيقة لمواقع تمركز العناصر المسلحة ومخازن الأسلحة والذخائر.

وأكد استخدام طائرات مسيّرة للتعامل مع الأهداف المحددة، بهدف ضمان دقة الاستهداف وتقليل المخاطر.

وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة المصرية «لم ولن تستهدف المدنيين»، مؤكداً الالتزام بقواعد الاشتباك والمواثيق المعترف بها في القانون الدولي.

كما أشار إلى خبرة الجيش المصري الممتدة لأكثر من عشر سنوات في مكافحة الإرهاب بسيناء، مؤكداً أن الحفاظ على أرواح المدنيين ظل عاملاً أساسياً في إدارة العمليات العسكرية.

وأكد عتمان استمرار تنفيذ المراحل المتبقية من عملية «درع الجنوب»، محذراً من الانخراط في أنشطة إجرامية تمس أمن الدولة أو تستنزف ثرواتها.



اتهامات سودانية تثير الجدل

وكان ملف التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية قد أثار جدلاً واسعاً في مصر والسودان خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تقارير عن سقوط ضحايا سودانيين قرب الحدود بين البلدين.

فقد أعلنت منظمات حقوقية سودانية مقتل 72 سودانياً من العاملين في التنقيب عن الذهب، جراء غارة قالت إنها وقعت قرب الحدود المصرية السودانية، مطالبة الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة.

وتزامن الجدل مع مقتل مصريين اثنين وإصابة ثالث في حادث إطلاق نار بسوق شعبي في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفق المعلومات المتداولة بشأن الحادث، أقر المشتبه به، وهو شاب سوداني الجنسية، بارتكاب إطلاق النار انتقاماً لمقتل شقيقه في الغارة التي تحدثت عنها التقارير قرب الحدود بين البلدين.

وتأتي تصريحات الجيش المصري في ظل استمرار الجدل بشأن أنشطة التنقيب غير المشروع والعمليات الأمنية والعسكرية لمكافحتها، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات سقوط الضحايا المعلن عنهم.