المنتخب السعودي.. إلغاء معسكر ديسمبر المقبل

خبرني - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس إلغاء المعسكر التحضيري الذي كان مقرراً أن يقام في الخبر خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير، بسبب إعادة جدولة كأس آسيا 2027.

وجاء في بيان الاتحاد: إشارة إلى قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027. قرر الجهازان الإداري والفني للمنتخب الوطني الأول إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة الخبر خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، بما في ذلك المباراتان الوديتان أمام منتخبي قطر والأردن، المقررتان يومي 27 ديسمبر 2026 و2 يناير 2027 وذلك بعد التنسيق مع المنتخبين القطري والأردني.

وكان المعسكر سيمثل المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا، قبل صدور قرار إعادة جدولتها.