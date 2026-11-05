جمال العدل يكشف: عرضت على عبلة كامل العودة بمسلسل للأطفال

خبرني - كشف المنتج والمؤلف المصري جمال العدل عن محاولاته المتواصلة لإقناع الفنانة عبلة كامل بالعودة إلى التمثيل، وقال إنه عرض عليها العودة بعمل مخصص للأطفال، وذلك بعد سنوات من ابتعادها عن الأضواء.

وأكد العدل، خلال ندوة صحافية، تواصله مع عبلة كامل أكثر من مرة لبحث إمكانية عودتها إلى الساحة الفنية، وقال "أتمنى عودتها وتحايلت عليها"، لكنه لم ينجح حتى الآن في إقناعها بخوض تجربة جديدة، مشيراً إلى أنها تبدو راضية عما قدمته خلال مسيرتها الفنية.

كما كشف المخرج الشهير أنه عرض على عبلة كامل المشاركة في مسلسل مخصص للأطفال، لكنها طلبت منه منحها بعض الوقت للتفكير، قائلة: "سيبني أفكر"، قبل أن تتراجع لاحقاً عن فكرة المشاركة في العمل.

فيما تطرق العدل إلى أن الأجور التي كانت تتقاضاها الفنانة خلال سنوات عملها، موضحاً بأنها كانت محدودة مقارنة بقيمتها الفنية ومكانتها.



وأعرب العدل عن سعادته بظهور عبلة كامل في أحد الإعلانات في رمضان 2026، معتبراً أن إطلالتها أسعدت جمهورها بعد غياب طويل، وأعادت اسمها إلى دائرة الاهتمام.

كما جدد العدل تأكيد استعداده للتعاون معها إذا قررت العودة إلى التمثيل، قائلاً: "لو ناوية ترجع تمثل تاني، هعملها أي حاجة عايزاها".

يذكر أن عبلة كامل شاركت في فبراير الماضي في حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات المصرية، في مشهد واحد فقط وهي تستقبل الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، اللتين قامتا بزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها. واختتم الإعلان بتعليق صوتي مقتضب لعبلة كامل.

وكان آخر ظهور للفنانة المصرية في سلسلة مسلسلها التلفزيوني "سلسال الدم – الجزء الخامس" والذي تم عرضه عام 2018.

أما في السينما، فكان آخر أعمالها "فيلم الكبار"، بطولة عمرو سعد عام 2010.