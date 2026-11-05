سر وضع ورق الألومنيوم داخل الفريزر.. 4 استخدامات منزلية

خبرني - قد يبدو وضع ورق الألومنيوم داخل الفريزر تصرفاً غير مألوف للكثير من الأشخاص، لكنه عادةً ما يُستخدم من قبل ربات البيوت في بعض الحيل المنزلية لأغراض تتجاوز مجرد تغليف الطعام، إذ يمكن الاستفادة منه في مجموعة من الأمور الأخرى التي تساهم في عملية تبريد الأطعمة بصورة صحيحة.

ويمكن لورق الألومنيوم يمكن أن يكون أداة عملية في تنظيم الفريزر وحفظ بعض الأطعمة، بشرط استخدامه بطريقة صحيحة وتجنب تغطية فتحات التهوية أو ملامسة الأطعمة الحمضية والمالحة له لفترات طويلة. وتعود أسباب استخدامه داخل الفريزر للآتي، حسب صيحفة إنديا تايمز.

فصل الأطعمة المجمدة ومنع التصاقها

يمكن وضع قطعة من ورق الألومنيوم بين وحدات الطعام قبل تجميدها، مثل البرجر المنزلي وقطع العجين والفطائر والخبز، حيث تساعد هذه الحيلة على منع التصاق القطع ببعضها، بحيث يمكنك إخراج الكمية التي تحتاجين إليها دون الاضطرار إلى فصل كتلة كاملة من الطعام المجمد.

حماية الطعام من حروق التجميد

تساعد هذه الحيلة أيضاً في تغليف الطعام بإحكام، ما يعمل على تقليل تعرضه للهواء، وهو أحد العوامل التي تساهم في حدوث ما يعرف بحروق التجميد، حيث تظهر هذه المشكلة عادةً في صورة تغير لون الطعام أو جفاف سطحه وتراجع جودته، نتيجة تعرضه للهواء البارد لفترات طويلة.

أما الأطعمة الحمضية أو كثيرة الملح، مثل الطماطم واللحوم المتبّلة بالليمون أو الخل، فمن الأفضل وضعها أولاً في كيس أو عبوة مخصصة للتجميد. ويمكن لفّ الكيس من الخارج بورق الألومنيوم عند الحاجة إلى طبقة حماية إضافية. وبهذه الطريقة، تؤدي الرقائق دورها في التغليف من دون أن تلامس الطعام مباشرةً.

تنظيم الأطعمة وتسهيل ترتيبها

يساعد ورق الألومنيوم أيضاً في تغليف حصص الطعام بصورة منفصلة على ترتيبها فوق بعضها داخل الفريزر، خاصةً الأطعمة ذات الأشكال غير المنتظمة، مثل أقراص البرجر والعجين والفطائر، ولتسهيل التعرف على المحتويات بعد تجميدها، يمكن كتابة اسم الصنف وتاريخ تجميده على كل عبوة. ويساعد وضع الحصص الأقدم في مقدمة الرف على استخدامها أولاً، بدلاً من بقائها خلف العبوات الجديدة.

حماية الأرفف من بقايا الطعام

يضع البعض قطعة من ورق الألومنيوم على جزء من الرف لحماية بعض الأسطح داخل الفريزر من انسكاب السوائل وبقايا الطعام. وعند استخدامها لهذا الغرض، ينبغي ترك فتحات التهوية وقنوات توزيع الهواء مكشوفة، حتى يصل الهواء البارد إلى مختلف أجزاء الفريزر. ومن الأفضل أيضاً ترتيب العبوات بحيث يسهل الوصول إليها من دون إبقاء الباب مفتوحاً فترة طويلة.

أما وضع كرات الألومنيوم داخل الفريزر لتقليل تراكم الصقيع، فهو حيلة متداولة لم تثبت فعاليتها. ويتكوّن الصقيع حين يدخل الهواء الرطب إلى الجهاز، خصوصاً مع تكرار فتح الباب أو عدم إغلاقه بإحكام. لذلك، إذا تكرر تراكم الجليد، فالأجدى التأكد من سلامة الحشية المطاطية، وضبط درجة الحرارة وإزالة الصقيع وفق تعليمات الجهاز.