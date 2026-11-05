رقص ثم مات.. وفاة مسن أمريكي في عيد ميلاده الـ97

خبرني - في مشهد مؤثر يجمع بين البهجة والوداع، توفي مسن أمريكي يبلغ 97 عامًا خلال احتفاله بعيد ميلاده، بعد رقصه على أنغام أغنيته المفضلة.



توفي المسن الأمريكي فيتو خلال احتفاله بعيد ميلاده السابع والتسعين في مدينة لوس أنجلوس، بعدما رقص بحيوية على أنغام أغنية «Stayin' Alive» الشهيرة لفرقة «بي جيز»، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا وحالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك بوست»، نظمت صديقته المقربة حفلًا استثنائيًا للاحتفاء بعيد ميلاده، تزامنًا مع أجواء الهالوين، في مناسبة جمعت عددًا من أصدقائه للاحتفال بهذه المحطة المميزة من حياته.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيتو مرتديًا قميصًا أسود، وهو يصفق مبتسمًا ويتمايل على إيقاعات موسيقى الديسكو الكلاسيكية التي اشتهرت في سبعينيات القرن الماضي، وسط أجواء احتفالية تخللتها أغاني عيد الميلاد وتناول كعكة أُعدت خصيصًا للمناسبة.

لكن أجواء السعادة لم تستمر طويلًا، إذ سقط فيتو مغشيًا عليه عقب انتهاء الأغنية، ليفارق الحياة وسط أصدقائه والمقربين منه، في لحظة تحولت فيها الاحتفالات إلى مشهد وداع مؤثر.

وأكدت إحدى جاراته أن المسن الراحل كان يتمتع بطاقة استثنائية وروح مرحة، جعلت منه مصدرًا للبهجة خلال الحفل، رغم الفارق الكبير في العمر بينه وبين أصدقائه.

وأضافت أن فيتو عاش حياته بشغف حتى اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أنه لو كان بإمكانه اختيار الطريقة التي يرحل بها، لربما اختار نهاية تحيط بها الموسيقى والبهجة والأشخاص الذين يحبهم.

من جانبه، كشف أحد أصدقائه المقربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن فيتو كان يعاني مشكلات صحية، لم يدرك المحيطون به مدى خطورتها، مؤكدًا أنه رحل بهدوء على أنغام الموسيقى التي كان يفضلها.

وحصد مقطع الفيديو التكريمي الذي نشرته مالينوف عبر منصة «تيك توك» ملايين المشاهدات، وتفاعل معه المتابعون برسائل النعي والتعاطف، معتبرين أن رحيل المسن الأمريكي يحمل رسالة مؤثرة عن الاحتفاء بالحياة والاستمتاع بلحظاتها حتى النهاية.