خبرني - وصل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الممثل رفيع المستوى لـ«مجلس السلام»، اليوم الخميس، 05 نوفمبر 2026، إلى مقر الرئاسة الإسرائيلية، حيث التقى الرئيس إسحاق هرتسوغ، في مستهل زيارة يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل إحياء خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن زيارة بلير تأتي ضمن الجهود الأميركية وجهود «مجلس السلام» الرامية إلى إعادة تحريك خطط إعادة إعمار القطاع، على الرغم من تعثر المحادثات مع حركة حماس واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من غزة.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تتركز مباحثات بلير على سبل دفع المراحل الأولى من الخطة، ولا سيما إدخال اللجنة التكنوقراطية إلى قطاع غزة، والعمل على إنشاء قوة الاستقرار الدولية.

ومن المقرر أن يعقد بلير لقاءات إضافية مع عدد من المسؤولين والجهات المعنية في إسرائيل، في إطار المساعي الرامية إلى المضي قدماً في تنفيذ الترتيبات المقترحة بشأن مستقبل القطاع.