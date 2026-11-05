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مهم للأردنيين في السعودية.. خطوات تسجيل الأطفال في خدمة «روضتي»

  • 05 نوفمبر 2026
  • 20:21
مهم للأردنيين في السعودية خطوات تسجيل الأطفال في خدمة روضتي

خبرني - أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل التسجيل في خدمة روضتي الافتراضية عبر منصة مدرستي، موضحة الإجراءات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها لإلحاق أطفالهم بالخدمة والاستفادة من برامج التعليم الإلكتروني المخصصة لمرحلة رياض الأطفال.

واستعرضت الوزارة، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، طريقة التسجيل بداية من الدخول إلى بوابة التعليم، وحتى استكمال طلب الالتحاق بالروضة الافتراضية.

خطوات التسجيل في روضتي الافتراضية بالسعودية

تبدأ إجراءات التسجيل بدخول ولي الأمر إلى بوابة التعليم باستخدام بيانات حسابه، ثم الانتقال إلى قائمة الأطفال المؤهلين واختيار الطفل المراد تسجيله، والضغط على خيار بدء التسجيل.

وفي الخطوة التالية، يتعين على ولي الأمر الاطلاع على شروط التسجيل والموافقة على الإقرارات المطلوبة، ثم تحديد التعليم الإلكتروني ضمن نظام الحضور، واستكمال البيانات اللازمة.

وبعد ذلك، يختار الروضة الافتراضية من قائمة الروضات المتاحة عبر المنصة، ويراجع المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها قبل استكمال تقديم طلب التسجيل.

ماذا تفعل عند عدم ظهور الطفل في قائمة المؤهلين؟

وأوضحت وزارة التعليم السعودية أنه في حال عدم ظهور الطفل ضمن قائمة المؤهلين، يمكن لولي الأمر إضافته من خلال الضغط على خيار «إضافة طالب».

وتتطلب هذه الخطوة إدخال رقم الهوية والاسم الأول وتاريخ الميلاد، مع تحديد صلة القرابة بين الطفل وولي الأمر، ثم الموافقة على الإقرارات والضغط على بدء التقديم.

وبعد نجاح إضافة الطفل، يعود ولي الأمر إلى قائمة الطلبة المؤهلين، ويختاره لبدء إجراءات التسجيل واستكمال طلب الالتحاق بخدمة روضتي الافتراضية عبر منصة مدرستي.

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