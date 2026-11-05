الإمارات تدين حادثا إرهابيا وقع بالأردن وتؤكد رفضها العنف والتطرف

خبرني - أدانت دولة الإمارات العمل الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن العام، إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة، وإصابة أحد ضباط الدوريات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهيد، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

هجوم إرهابي

وكانت مديرية الأمن العام الأردني قالت إن «هجوماً إرهابياً باستخدام آلة حادة» أودى بحياة رجل أمن فيما أصيب آخر، وسط العاصمة عمان، مشيرة إلى إلقاء القبض على المهاجم.

وقال المتحدث باسم الأمن الأردني إن الحادث وقع بعد ظهر الخميس، «إثر إقدام أحد الأشخاص في شارع المدينة المنورة في العاصمة عمّان على مباغتة أحد رجال الأمن والهجوم عليه بواسطة أداة حادة وطعنه، ما أدى إلى تدخل فوري من قبل إحدى الدوريات»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وبحسب متحدث الأمن الأردني، فإنه جرى «التعامل مع الإرهابي والسيطرة على الموقف، وإلقاء القبض عليه»، مؤكدا أن «ضابط الدورية المسؤول تعرض لإصابة في وجهه نتيجة الاشتباك مع الإرهابي».