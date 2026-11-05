تقنية البلوتوث تقترب من سرعة قياسية.. 7.5 ميغابت في الثانية بحلول 2027

خبرني - تستعد تقنية البلوتوث لرفع قدراتها في نقل البيانات بشكل كبير، مع اعتماد معيار جديد يفتح المجال أمام سرعات أعلى وتجارب لاسلكية أكثر تطورًا، في خطوة من شأنها أن توسع نطاق استخدام التقنية خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت مجموعة الاهتمامات الخاصة بتقنية البلوتوث (Bluetooth Special Interest Group - SIG) اعتماد معيار Bluetooth High Data Throughput (HDT)، ليكون في البداية ميزة اختيارية ضمن مواصفات Bluetooth Core 7.0.

سرعة نقل بيانات أعلى 4 مرات

ويتيح المعيار الجديد رفع الحد الأقصى لسرعة نقل البيانات عبر أجهزة Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) من 2 ميغابت في الثانية حاليًا إلى 7.5 ميغابت في الثانية، أي بسرعة تقارب 4 أضعاف المستوى الحالي.

وتعني زيادة كمية البيانات التي يمكن نقلها خلال الفترة الزمنية نفسها قدرة أكبر على التعامل مع الاستخدامات التي تتطلب أداءً أعلى، خصوصًا في مجال الصوت اللاسلكي.

تحسين جودة الصوت اللاسلكي

ومن المنتظر أن تنعكس السرعة الجديدة على تجارب الصوت عبر البلوتوث، من خلال إتاحة جودة صوت لاسلكي أعلى، إلى جانب دعم تجارب صوتية مكانية ومتعددة القنوات بصورة أكثر تطورًا.

ولا تتوقف آثار زيادة معدل نقل البيانات عند الجانب الصوتي، إذ يُتوقع أن تساعد السرعة الأعلى في تعزيز كفاءة الاتصالات اللاسلكية ورفع مستوى موثوقيتها.

دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المكانية

ومع توفير نطاق ترددي أكبر، تصبح تقنية البلوتوث أكثر ملاءمة للتطبيقات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، ومن بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحوسبة المكانية.

كما يمكن أن تمتد الاستفادة من السرعة الجديدة إلى الاستخدامات اليومية التي تبدو أبسط، لكنها تعتمد على نقل البيانات بين الأجهزة، مثل تحديث البرامج الثابتة للساعات الذكية ومزامنة بيانات اللياقة البدنية.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى إنجاز هذه العمليات في وقت أقصر، مع تقليل تأثيرها على استخدام الأجهزة.

البلوتوث منخفض الطاقة يحتفظ بميزته

وتبرز أهمية هذه الخطوة أيضًا في كون المعيار الجديد سيعمل مع أجهزة Bluetooth LE، التي تتميز أصلًا بانخفاض استهلاكها للطاقة مقارنة بالأجهزة التي تحافظ على اتصال مستمر.

وبذلك تجمع التقنية الجديدة بين زيادة سرعة نقل البيانات والاستفادة من طبيعة أجهزة البلوتوث منخفضة الطاقة، ما يفتح المجال أمام استخدامات أكثر كفاءة دون التخلي عن هذه الميزة.

متى تصل أجهزة البلوتوث الأسرع؟

ومن المتوقع أن تصل أولى الأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth HDT خلال أوائل عام 2027، على أن يبدأ انتشارها بصورة أوسع بعد ذلك.

وتترقب الأسواق حاليًا ظهور الدفعة الأولى من الأجهزة المتوافقة مع المعيار الجديد، وسط توقعات بطرحها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في يناير/ كانون الثاني المقبل، أو قبل ذلك.