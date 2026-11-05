ولي العهد يدعو وزير خارجية أستونيا لزيارة الأردن وتعزيز الاستثمار بين البلدين

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، بوزير الخارجية الأستوني مارغوس تساكنا، الخميس، وبحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية-الأستونية، مؤكدا أهمية البناء على مخرجات الزيارة لتوطيد التعاون في مجالات عديدة.

ووجه سمو ولي العهد دعوة إلى وزير خارجية أستونيا لزيارة الأردن، وبحث إمكانية تشكيل وفد اقتصادي من رجال الأعمال الأستونيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، بما يضمن تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أشار سموه إلى دعم الأردن لجهود خفض التصعيد وتحقيق تهدئة مستدامة، مؤكدا أن المنطقة لن تنعم بالسلام دون حل الدولتين.

وحذر سموه من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أراضي الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.