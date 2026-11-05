*
الخميس: 05 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • ولي العهد يدعو وزير خارجية أستونيا لزيارة الأردن وتعزيز الاستثمار بين البلدين

ولي العهد يدعو وزير خارجية أستونيا لزيارة الأردن وتعزيز الاستثمار بين البلدين

  • 05 نوفمبر 2026
  • 19:43
ولي العهد يدعو وزير خارجية أستونيا لزيارة الأردن وتعزيز الاستثمار بين البلدين

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، بوزير الخارجية الأستوني مارغوس تساكنا، الخميس، وبحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية-الأستونية، مؤكدا أهمية البناء على مخرجات الزيارة لتوطيد التعاون في مجالات عديدة.

ووجه سمو ولي العهد دعوة إلى وزير خارجية أستونيا لزيارة الأردن، وبحث إمكانية تشكيل وفد اقتصادي من رجال الأعمال الأستونيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، بما يضمن تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أشار سموه إلى دعم الأردن لجهود خفض التصعيد وتحقيق تهدئة مستدامة، مؤكدا أن المنطقة لن تنعم بالسلام دون حل الدولتين. 

وحذر سموه من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أراضي الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مداهمة أمنية في إربد على خلفية استشهاد العريف جواد السلايطة
مداهمة أمنية في إربد على خلفية استشهاد العريف جواد السلايطة
  • 2026-11-05 20:59
آيزنكوت يتحرك للسيطرة على الكنيست وإسقاط قوانين نتنياهو
آيزنكوت يتحرك للسيطرة على الكنيست وإسقاط قوانين نتنياهو
  • 2026-11-05 19:36
ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار
ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار
  • 2026-11-05 19:13
ولي العهد يشارك في قمة تالين الرقمية في أستونيا
ولي العهد يشارك في قمة تالين الرقمية في أستونيا
  • 2026-11-05 19:07
عشيرة الحموري : العمل الإرهابي تصرف فردي لا يمثل تاريخ عشيرتنا
عشيرة الحموري : العمل الإرهابي تصرف فردي لا يمثل تاريخ عشيرتنا
  • 2026-11-05 18:49
والد الشهيد جواد السلايطة: ابني فداء للوطن
والد الشهيد جواد السلايطة: ابني فداء للوطن
  • 2026-11-05 18:45