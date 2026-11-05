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  • شركة الكهرباء الأردنية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد مرتبات جهاز الأمن العام في عمّان

شركة الكهرباء الأردنية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد مرتبات جهاز الأمن العام في عمّان

  • 05 نوفمبر 2026
  • 19:21
شركة الكهرباء الأردنية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد مرتبات جهاز الأمن العام في عمّان

خبرني - تعرب شركة الكهرباء الأردنية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس عثمان بدير، ومديرها العام المهندس حسن عبدالله، وكافة كوادرها، عن بالغ استنكارها وإدانتها للعمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد مرتبات جهاز الأمن العام في العاصمة عمّان.

وتؤكد الشركة أن هذه الجريمة الآثمة تمثل اعتداءً على أمن الوطن واستقراره، واستهدافًا لرجال نذروا أنفسهم لخدمة الأردن وحماية أبنائه وصون سلامة المجتمع، مشيدةً بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتضحيات التي يقدمها منتسبوها في سبيل الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

وتجدد الشركة تأكيدها أن أمن الأردن واستقراره يشكلان أولوية وطنية راسخة، وأن تضحيات نشامى الأجهزة الأمنية ستبقى محل تقدير واعتزاز جميع الأردنيين، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من تماسك المجتمع الأردني، ولا من عزيمة مؤسسات الدولة في حماية الوطن وصون أمنه.

كما تتقدم الشركة بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، وإلى مديرية الأمن العام، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

حفظ الله الأردن، وأدام عزه في ظل راية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، وحمى أجهزته الأمنية

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