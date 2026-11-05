تجارة عمّان تدين الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة العريف السلايطة وتؤكد وقوفها خلف الأجهزة الأمنية

خبرني - دانت غرفة تجارة عمّان بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد العريف جواد السلايطة من مرتبات الأمن العام وإصابة زميله، مؤكدة أن استهداف رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية المواطنين وصون أمن الوطن يمثل اعتداءً آثماً على أمن المجتمع واستقراره، ويتنافى مع القيم الإنسانية والوطنية.

وأكد رئيس لجنة إدارة الغرفة، محمد أبو عودة، أن تضحيات نشامى الأجهزة الأمنية ستبقى محل فخر واعتزاز جميع الأردنيين، مشدداً على أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الوطن أو تماسك أبنائه، وأن الأردنيين سيبقون صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية وأجهزتهم الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف.

وشدد أبو عودة على أن أمن الأردن واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة، وأن مواجهة الفكر المتطرف تستوجب تعزيز الوعي المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، والوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو تهديد سلامة أبنائه، مؤكداً أن حماية الأرواح وصون سيادة القانون فوق كل اعتبار.

وأعربت الغرفة عن بالغ حزنها لاستشهاد العريف السلايطة، وتقدمت بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرته وذويه ورفاقه في مديرية الأمن العام، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنّ على زميله المصاب بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن آمناً مستقراً.