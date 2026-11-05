ولي العهد يشارك في قمة تالين الرقمية في أستونيا

خبرني - شارك سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، في انطلاق أعمال قمة تالين الرقمية، التي تعقد بنسختها التاسعة في أستونيا، بدعوة من رئيس الوزراء الأستوني كريستين ميشال.
وتبحث القمة على مدار يومين سبل تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الحوكمة، وتعزيز التنافسية الرقمية والأمن السيبراني والابتكار في المجالات الدفاعية، وبناء الشراكات الدولية.
ويشارك في القمة مسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات تكنولوجية، لمناقشة الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي والتحديات ذات الصلة.
واطلع سموه على عرض تقديمي لمركز "إي-أستونيا" التعريفي، حول أبرز الخدمات التي يقدمها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وأنظمة تبادل البيانات بشكل آمن، والأمن السيبراني، وبيئة الأعمال الرقمية، والتنقل الذكي.
وبحث سمو ولي العهد سبل تبادل الخبرات بين المركز ومبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مثل منصتي "سند" و"سند للأعمال"، الذي سيتم إطلاقه قريبا، والمبادرة الوطنية للبيانات الرقمية، التي وجه سموه بإطلاقها.
وجال سموه في معرض للشركات المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية، للاطلاع على أبرز الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي وربطها بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وبناء القدرات الرقمية والتكنولوجية.
والتقى سمو ولي العهد، على هامش القمة، مع وزيرة العدل والشؤون الرقمية ليسالي باكوستا، اطلع خلاله على استراتيجية الحكومة الرقمية في أستونيا، وسياسات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات الحكومية.
وبحث اللقاء إمكانية تبادل الخبرات وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجالات وضع السياسات وأتمتة الخدمات الحكومية.
ورافق سمو ولي العهد، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.