والد الشهيد جواد السلايطة: ابني فداء للوطن



خبرني - أكد ذوو الشهيد جواد السلايطة أحد مرتبات مديرية الأمن العام، أن استشهاده يمثل خسارة كبيرة لأسرته وأبناء عشيرته، مشددين على أن جواد كان نموذجا في الأخلاق والانضباط والتفاني في أداء واجبه الوطني.

وقال والد الشهيد في تصريحات متلفزة عبر فضائية المملكة، إن جواد كان شابا محبوبا بين أهله وأبناء منطقته، ويتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية، مؤكدا أن أبناء عشيرته جميعا فداء للوطن وجلالة الملك، وأن التضحية في سبيل أمن الأردن واستقراره واجب يعتزون به.

وأضاف أن العائلة تطالب بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني، وصولا إلى الإعدام، تعبيرا عن حجم الجريمة وخطورتها، وتحقيقا للعدالة والقصاص.

