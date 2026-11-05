بعد استهداف مبردات الأغذية.. هجوم سيبراني يطال ثلاجات بنوك الدم في فرنسا

خبرني - تعرضت منشآت تابعة للمؤسسة الفرنسية للدم لهجوم سيبراني استهدف أنظمة التحكم في غرف التبريد المخصصة لحفظ البلازما والمنتجات الدموية، إذ حاول قراصنة رفع درجات حرارة الثلاجات إلى مستويات شديدة الارتفاع، ما هدد بإتلاف المخزونات الطبية، قبل أن تتمكن أنظمة الإنذار من اكتشاف الهجوم وإحباطه.

وأكدت المؤسسة الفرنسية للدم أن الهجوم وقع (الإثنين) الماضي، وطال أنظمة مراقبة وتشغيل غرف التبريد في ثلاثة مواقع تابعة لها، دون تسجيل أي أضرار في المنتجات الدموية أو تأثيرات صحية على المرضى.

وبحسب صحيفة «لو كانار أونشينيه» الفرنسية، حاول المهاجمون إعادة برمجة أنظمة التبريد عن بُعد لرفع درجات الحرارة من 30 درجة مئوية تحت الصفر إلى 110 درجات مئوية، في محاولة لتعطيل ظروف التخزين اللازمة للحفاظ على البلازما والعينات الطبية.

وأوضحت المؤسسة أن أنظمة المراقبة والإنذار رصدت التغييرات غير الطبيعية بسرعة، ما أتاح للفرق الفنية التدخل واتخاذ إجراءات وقائية، شملت تأمين أكياس البلازما ونقل بعضها إلى منشآت أخرى، مؤكدة عدم فقدان أي منتجات دموية أو تعطل عمليات جمع الدم وتوزيعه على المستشفيات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهجوم استهدف أنظمة تبريد يديرها مزود خدمات خارجي، وليس الأنظمة الداخلية للمؤسسة بصورة مباشرة.

من جانبها، أكدت شركة «كولوورلد» (Coolworld)، المزودة لمعدات التبريد، أن الحادثة ارتبطت باختراق برمجيات لإدارة أنظمة التبريد يوفرها طرف ثالث، وأن عدداً محدوداً من وحداتها تأثر بالهجوم.

وأعلنت السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات لتأمين المعدات المتضررة وتشديد مراقبة أنظمة التبريد، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد كيفية تنفيذ الهجوم وحجم الأنظمة المتأثرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعرض مئات المتاجر الكبرى في فرنسا، ليلة 11 إلى 12 أكتوبر الماضي، لهجوم سيبراني مماثل استهدف أنظمة التبريد الخاصة بحفظ الأغذية، إذ تمكن قراصنة من التلاعب بإعدادات الثلاجات والمجمدات عن بُعد، ورفع درجات حرارة بعضها إلى 50 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة في بعض المعدات إلى 80 درجة.

وتسبب الهجوم في إتلاف أطنان من المواد الغذائية المجمدة والمبردة، واضطرت متاجر إلى التخلص من مخزوناتها وإغلاق أبوابها مؤقتاً، وسط تقديرات بخسائر بلغت ملايين اليوروهات.

وكشفت التحقيقات أن الهجوم استغل ثغرة في برمجيات للتحكم بأنظمة التبريد تابعة لشركة «دانفوس» الدنماركية، فيما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً لتحديد المسؤولين عن الهجوم وحصر الأضرار.

وشهدت دول أوروبية أخرى مطلع نوفمبر هجمات مماثلة استهدفت أنظمة تبريد المتاجر، غير أن السلطات لم تثبت حتى الآن وجود ارتباط مباشر بين هذه الهجمات واستهداف منشآت المؤسسة الفرنسية للدم.