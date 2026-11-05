جامعة البترا تستنكر العمل الإرهابي الذي أدّى إلى استشهاد أحد مرتبات الأمن العام

خبرني - تستنكر أسرة جامعة البترا، ممثلةً برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها، بأشد عبارات الشجب والاستنكار، العمل الإرهابي الجبان الذي أدّى إلى استشهاد أحد مرتبات الأمن العام اليوم، أثناء قيامه بواجبه الوطني في حراسة إحدى سفارات الدول الصديقة.

وتؤكد الجامعة أن الفقيد شهيد الوطن، الذي ارتقى أثناء أداء واجبه الرسمي في حماية أمن الأردن واستقراره.

وتعرب أسرة الجامعة عن بالغ حزنها وأسفها لهذا المصاب الوطني الأليم، وتؤكد وقوفها ودعمها المطلق للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، مثمنةً جهودها وتضحيات منتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، ومؤكدةً اعتزازها بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به في التصدي لمختلف أشكال الإرهاب والتطرف.

وتتقدم الجامعة بأحر مشاعر التعازي والمواساة إلى أسرة شهيد الوطن وذويه، وإلى رفاق السلاح في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.