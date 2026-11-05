الملك : لن نتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف.. ولن نسمح بتهديد أمن الأردن

خبرني - أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال مباحثات مع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانا، الخميس، أن الأردن لن يتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يسمح لأي أحد بتهديد أمن المملكة أو إيذاء مواطنيها.

وثمن جلالة الملك جهود كازاخستان في استضافة جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" حول الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي، مبينا أن هذا يعكس الالتزام المشترك في التصدي للتحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

وأشار جلالته، خلال مباحثات ركزت على سبل توطيد العلاقات الأردنية-الكازاخستانية وأبرز التطورات الإقليمية، إلى عمق ومتانة روابط الصداقة بين البلدين، والاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار.

ولفت جلالة الملك، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى حرص الأردن على تطوير التعاون مع كازاخستان في قطاعات رئيسة، كالتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والدفاع، والتعدين واليورانيوم، والسياحة، مشيرا إلى أهمية فتح خط طيران مباشر بين البلدين.

وحول التطورات في الإقليم، أكد جلالة الملك أن الأردن وكازاخستان يتفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار، منوها إلى أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في اعتداءاتها في القدس وغزة والضفة الغربية، فضلا عن محاولاتها لانتهاك سيادة الدول العربية.

ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء التصعيد في المنطقة، مؤكدا استمرار الأردن بالعمل مع شركائه، ومنهم كازاخستان، لتحقيق ذلك.

من جانبه، قال الرئيس الكازاخستاني إن الأردن شريك موثوق لكازاخستان في المنطقة العربية، لافتا إلى تطابق وجهتي نظر البلدين تجاه العديد من القضايا إقليميا ودوليا.

ولفت الرئيس توكاييف إلى أن التكامل الاقتصادي أمر أساسي للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا.

وتسلم جلالته من الرئيس توكاييف وسام "الفارابي"، وهو يرمز للتقارب بين كازاخستان والعالم العربي في العلوم والدراسات الإسلامية، وهو أول وسام من نوعه يمنح لزعيم دولة.

كما منح جلالته، رئيس جمهورية كازاخستان قلادة الحسين بن علي، تقديرا للروابط الأخوية وتعميقا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وحضر المباحثات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى كازاخستان حمزة العمري.