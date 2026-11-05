لم يعد لدينا وقت.. ماذا حدث داخل قمرة القيادة قبل تحطم طائرة فلوريدا؟

خبرني - كشفت تسجيلات حديثة لاتصالات مراقبة الحركة الجوية عن تفاصيل صادمة للحظات الأخيرة التي سبقت تحطم طائرة خاصة من طراز "ليرجيت 60" في ولاية فلوريدا الأمريكية، في حادث مأساوي أسفر عن مصرع جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وأظهرت التسجيلات أن قائد الطائرة أبلغ عن مواجهته ظروفا جوية صعبة، شملت تكوّن طبقة خفيفة من الجليد على الطائرة واضطرابات جوية متوسطة، قبل أن تتدهور الأوضاع بصورة مفاجئة، وتدخل الطائرة في هبوط حاد وسريع انتهى بارتطامها بالأرض.

نداء استغاثة يكشف حجم الكارثة

وبحسب التسجيلات التي نشرها موقع LiveATC.net، أبلغ الطيار مراقبي الحركة الجوية بوجود جليد شفاف على الطائرة، مؤكدا في البداية أن الوضع لا يزال قابلا للسيطرة، قبل أن يشير إلى هطول الأمطار ويطلب الإذن بالارتفاع إلى 37 ألف قدم، وفقا لموقع "فوربس".

لكن الموقف سرعان ما تحول إلى حالة طوارئ، إذ أعلن قائد الطائرة نداء استغاثة، وأبلغ عن تجاوز خطير للسرعة ومعدل هبوط غير مسبوق بلغ نحو 20 ألف قدم في الدقيقة.

وفي لحظة تعكس خطورة الموقف، سُمع الطيار يقول عبر الاتصال اللاسلكي: "سنصطدم بالأرض"، قبل أن تأتي العبارة الأخيرة المسجلة من قمرة القيادة: "لم يعد لدينا وقت".

ووفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية التي نشرها موقع Flightradar24، دخلت الطائرة في انحدار حاد قبل تحطمها، ووصل معدل هبوطها في إحدى اللحظات إلى أكثر من 32 ألف قدم في الدقيقة.

من تكساس إلى جزر البهاما.. رحلة انتهت بكارثة

وذكرت وكالة رويترز أن الطائرة المنكوبة من طراز "Learjet 60"، التي تصنعها شركة "بومباردييه"، وكانت مملوكة لشركة مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس، متجهة إلى منطقة نورث إليوثيرا في جزر البهاما، قبل أن تتحطم بالقرب من أحد الطرق في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، قرابة الساعة 12:50 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وأكدت السلطات وفاة جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وعقب الحادث، سارعت السلطات المحلية إلى إخلاء نحو 600 شخص من مجمع سكني قريب يضم منازل متنقلة، تحسبا لأي مخاطر محتملة، فيما أكد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عدم ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات بين الأشخاص الموجودين على الأرض.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقها شهود عيان للحظة سقوط الطائرة، حيث ظهرت وهي تهوي بمقدمتها نحو الأرض، قبل وقوع انفجار ضخم خلّف حفرة كبيرة وتصاعد أعمدة الدخان والحطام.

ووصف ديسانتيس الحادث بأنه "مأساة كبيرة"، قائلا إن مشاهد الفيديو كانت صادمة، وإن الطائرة بدت وكأنها صاروخ يندفع نحو الأرض، قبل أن يعقب ذلك انفجار هائل وتناثر الحطام في كل اتجاه.

تحقيقات لتحديد أسباب التحطم

وفيما لا يزال السبب النهائي للحادث مجهولا، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) سيتولى التحقيق في ملابساته، بالتعاون مع فريق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).

وتأتي هذه التطورات في وقت أشارت فيه بيانات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى وجود ظروف جوية غير مستقرة في المنطقة، شملت توقعات بعواصف رعدية بالقرب من مطار الرئيس دونالد ترامب الدولي في ويست بالم بيتش، إلى جانب تحذير من الفيضانات ظل ساريا حتى بعد ظهر الاثنين.

كما توقعت الهيئة هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 10 و15 ميلا في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 25 ميلا في الساعة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الفنية وتحليل تسجيلات قمرة القيادة وبيانات الرحلة عن حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة، وما إذا كانت الظروف الجوية وتكوّن الجليد قد لعبا دورا مباشرا في فقدان السيطرة على الطائرة وسقوطها.