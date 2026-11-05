بعد سنوات من الخلاف.. محمد رمضان يفاجئ أحمد فلوكس بدعوة فنية

خبرني - أثار الفنان المصري محمد رمضان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجّه رسالة مفاجئة إلى مواطنه أحمد فلوكس، تضمنت تهنئته بخطوبته ودعوته للمشاركة في مسلسله الجديد "عشماوي"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، في خطوة أعادت خلافاتهما القديمة إلى الواجهة.

واختار رمضان حسابه على "إنستغرام" لتوجيه رسالة علنية إلى فلوكس، قال فيها: "رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس كفارة والسجن للجدعان، وألف مبارك الخطوبة وربنا يتمم على خير ويرزقك النجاح وراحة البال".



ولم يكتفِ بالتهنئة، بل عرض عليه الظهور ضيف شرف في عمله المرتقب، مستعيدًا ذكريات تعاونهما قبل نحو 15 عامًا في مسلسل "إحنا الطلبة"، ومؤكدًا أن وجوده سيمثل إضافة للعمل.

رد غامض يثير التكهنات

وفي الوقت الذي انتظر فيه المتابعون رد فلوكس على الدعوة، نشر الأخير آيات من سورة الحشر عبر حسابه على "فيسبوك"، دون التعليق بصورة مباشرة على رسالة رمضان.

وأثار المنشور تفسيرات متباينة، إذ اعتبره بعض المتابعين رفضًا غير مباشر، بينما رأى آخرون أنه لا يحمل بالضرورة أي إشارة إلى الدعوة الفنية.

وانقسمت الآراء بشأن مبادرة رمضان، بين من اعتبرها محاولة لإنهاء خلاف قديم، ومن رأى أنها أعادت تسليط الضوء على التوتر الذي رافق علاقتهما منذ بداياتهما الفنية.

خلاف يعود إلى "إحنا الطلبة"

وتعود تفاصيل الأزمة إلى كواليس مسلسل "إحنا الطلبة" عام 2011، الذي جمع الفنانين إلى جانب محمد نجاتي وعدد من النجوم.

وكان نجاتي استعاد موقفًا من كواليس العمل، تحدث فيه عن ثقة رمضان المبكرة بوصوله إلى النجومية، وتوقعه أن يتذكر زملاؤه يومًا أنهم عملوا معه قبل شهرته.

وسبق لفلوكس أن أكد عدم رغبته في التعاون الفني مع رمضان، مشددًا على استقلالية اختياراته المهنية، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود عداوة شخصية بينهما.

واستشهد بموقف جمعه بوالد رمضان خلال عزاء الفنان محمود ياسين، حين حرص على تحيته وتقبيل رأسه احترامًا له.