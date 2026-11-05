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مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لمنفذ العملية

  • 05 نوفمبر 2026
  • 17:31
مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لمنفذ العملية
موقع العملية الإرهابية

خبرني - كشف مصدر طبي لـ”خبرني” تفاصيل الحالة الصحية لمنفذ العملية، مؤكداً أن وضعه الصحي متوسط ويميل إلى الاستقرار، بعد خضوعه للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.

وقال المصدر إن منفذ العملية نُقل في البداية إلى مستشفى دار السلام الطبي، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، واتُّخذت الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياته واستقرار وضعه الصحي.

وأضاف أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود رضوض في مناطق متفرقة من جسمه، دون وجود تأكيد طبي حتى الآن بشأن تعرضه لإصابات ناجمة عن أعيرة نارية.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية نقلت منفذ العملية لاحقاً من مستشفى دار السلام الطبي إلى مستشفى البشير، عقب استكمال الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، مؤكداً أن حالته الصحية العامة تتراوح بين المتوسطة والمستقرة.

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