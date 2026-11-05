مشروعات طرق وخدمات جديدة لتحسين البنية التحتية في مناطق الطفيلة

خبرني - تفقد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، اليوم الخميس، سير العمل في مشروع تنفيذ الخلطة الإسفلتية الساخنة بمنطقة العيص، ضمن جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ عطاءات صيانة وتأهيل الطرق الداخلية والمشروعات الخدمية في مختلف مناطق البلدية.

واطلع الكريمين خلال الجولة على مراحل تنفيذ أعمال التعبيد والمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدا حرص البلدية على تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بجودة الطرق والبنية التحتية، بما يسهم بتحسين مستوى الخدمات وتسهيل حركة المواطنين وتعزيز السلامة المرورية.

وقال إن البلدية تواصل تنفيذ حزمة من عطاءات الطرق الداخلية في مناطق العين البيضاء والعيص ووادي زيد وعيمة والحسين ووسط المدينة، تستهدف تعبيد نحو 250 ألف متر مربع بالخلطات الإسفلتية الساخنة، بكلفة تتجاوز 2.4 مليون دينار، لمعالجة أوضاع الشوارع التي تعاني التدهور ولم تشملها أعمال الصيانة منذ سنوات.

وأضاف إن العطاءات تشمل كذلك تنفيذ مشروعات لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية، وإقامة جدران استنادية وسلاسل حجرية، بكلفة نحو 500 ألف دينار، بهدف الحد من تجمعات المياه والانجرافات وحماية الطرق، لا سيما في المناطق الجبلية وذات التضاريس الوعرة.

وأشار إلى أن المقاولين بدأوا تنفيذ الأعمال ميدانيا في المواقع المستهدفة، متوقعا إنجازها خلال شهر ونصف، بالتزامن مع متابعة كوادر مديرية الخدمات الهندسية والرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة العامة.

وبين أن البلدية نفذت خلال العام الماضي أعمال فتح وتعبيد طرق بمساحة قاربت 500 ألف متر مربع، مؤكدا استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية لتطوير شبكة الطرق وتحسين واقع البنية التحتية في مختلف المناطق التابعة للبلدية.