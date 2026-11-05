الاردن .. الأمن السيبراني يدعو القطاع الصناعي لتجنب ربط أنظمة التبريد بالإنترنت

خبرني - دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، مؤسسات القطاع الصناعي لتجنّب ربط أنظمة التبريد بشبكة الإنترنت مباشرة، لما قد يشكّله ذلك من مخاطر سيبرانية تهدد سلامة الأنظمة واستمرارية العمليات التشغيلية.

وأكد المركز، في بيان، اليوم الخميس، أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها، وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية، لضمان حماية هذه الأنظمة والحد من احتمالية تعرضها للاختراق أو التعطيل.

يشار الى ان عشرات المتاجر الكبرى في عدة دول تعرضت لهجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات ووحدات التجميد، وإتلاف كميات من الأغذية المحفوظة.