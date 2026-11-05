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وزير النقل يستمع لمطالب أصحاب التكسي الأصفر

  • 05 نوفمبر 2026
  • 17:11
وزير النقل يستمع لمطالب أصحاب التكسي الأصفر

خبرني  - التقى وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، نقيب أصحاب المركبات العمومية ومكاتب التكسي أحمد أبو حيدر، ونائب النقيب محمد شحادة الحديد، بحضور عدد من أصحاب مكاتب التكسي الأصفر، واستمع إلى أبرز مطالبهم والتحديات التي تواجه أعمالهم.

وأكد القطامين خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، أهمية قطاع التكسي الأصفر باعتباره مكونا أساسيا في منظومة النقل بالمملكة، مشددا على أنه قطاع لا غنى عنه، وأن مصالح العاملين والمستثمرين فيه تحظى باهتمامه، وحرصه على معالجة أي عقبات تواجههم وتوفير البيئة المناسبة لاستمرار أعمالهم.

وبحث اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع التكسي الأصفر، وتعزيز دوره في منظومة النقل، وتحسين بيئة العمل أمام المكاتب والمستثمرين، إلى جانب سبل معالجة التحديات التشغيلية، وتعزيز الرقابة على المركبات الخصوصية المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق العاملين في القطاع وتحقيق التوازن بين مختلف أنماط النقل.

وأكد القطامين أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع ممثلي القطاع والجهات المعنية، ومتابعة المطالب المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يحقق العدالة بين مختلف أنماط النقل ويحافظ على استدامة القطاع ومصالح العاملين فيه.

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