النقل البري تواصل تنفيذ مشروع تأهيل مركز انطلاق ووصول الرمثا الرئيسي

خبرني - تواصل هيئة تنظيم النقل البري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير "مركز انطلاق ووصول الرمثا الرئيسي" والذي يمتد على مساحة تقارب 4 دونمات، بهدف رفع كفاءة منظومة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وفي هذا السياق، نفذ فريق من الهيئة اليوم الخميس زيارة ميدانية إلى موقع المركز يضم المهندسين ماجد حسونة، وسعد إرشيدات وحسان العبدلله، وبمشاركة ممثلين عن بلدية الرمثا الجديدة وقسم السير في لواء الرمثا، للاطلاع على الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ مشروع التأهيل، وتفقد مراحل العمل الأولى التي تتضمن حاليا إزالة الجزر القديمة والأكشاك والمظلات والتي بدأت الشهر الماضي.

وجرى خلال الزيارة الاتفاق على خطة مرورية محكمة لتنظيم حركة المركبات والمشاة، وضمان انسيابية السير واستمرار تقديم خدمات النقل، مع الحفاظ على مصالح أصحاب المحال التجارية المحيطة خلال مدة العمل البالغة 3 أشهر.

وتشتمل أعمال المشروع على إنشاء أرصفة جديدة، وتوزيع المسارب المخصصة للحافلات، واستحداث مظلات للركاب، إضافة إلى تعبيد كامل مساحة المركز وتزويده باللوحات الإرشادية اللازمة لمسارات الخطوط الرئيسية – الداخلية.