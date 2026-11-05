مجلس محافظة الطفيلة يستكمل تشكيل لجانه وينتخب القرارعة نائبا للرئيس

خبرني - انتخب مجلس محافظة الطفيلة، اليوم الخميس، محمد سالم القرارعة نائبا لرئيس المجلس بالتزكية، خلال جلسة عقدها لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعضوية المجلس، وتضمنت أداء القسم القانوني للعضو الجديد والتوقيع على مدونة السلوك، واستكمال تشكيل اللجان، إلى جانب بحث عدد من القضايا التنظيمية والمالية.

واستهل رئيس المجلس، مصطفى العوران، الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الحادثة الأليمة التي شهدتها كنيسة حمود في محافظة الكرك، مؤكدا أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ قيم التآخي والتلاحم بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة.

واستعرض العوران مهام المجلس ومسؤولياته وآليات عمله في متابعة الأولويات الخدمية والتنموية في المحافظة، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء واللجان، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأدى المهندس نزار الحوامدة، ممثل غرفة تجارة الطفيلة، القسم القانوني عضوا جديدا في المجلس، خلفا لعودة الله القطيطات، كما وقع على مدونة السلوك، متعهدا بالالتزام بالواجبات والمسؤوليات المترتبة على عضويته، والعمل وفق التشريعات الناظمة لمجالس المحافظات وخدمة المصلحة العامة.

وأكد العوران أهمية مواصلة العمل التشاركي وتكامل الأدوار بين أعضاء المجلس ولجانه، بما يعزز كفاءة متابعة الملفات الخدمية والتنموية والمالية، ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات ودفع مسيرة التنمية في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتوسيع المشاركة في تحديد أولويات المحافظة ومتابعة احتياجاتها، بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في خدمة الطفيلة وأبنائها.