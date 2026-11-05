الأمن يحذّر من تداول صور وفيديوهات لحادثة استشهاد العريف السلايطة وسيتم ملاحقة كل من نشر

خبرني - حذّر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من نشر أو تداول أية صور وفيديوهات للحادثة الإرهابية التي راح ضحيتها الشهيد العريف السلايطة وعبر مختلف وسائل الاتصال وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت العديد من الصور والفيديوهات التي قام البعض بنشرها للأسف دون أدنى درجات الاحترام لحرمة الشهيد أو مشاعر ذويه وسيتم ملاحقة كل من ينشر أو يعيد نشر أية محتويات رقمية وعبر مختلف التطبيقات الرقمية والإلكترونية ووسائل الاتصال ليتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء.