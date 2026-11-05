العموش رئيسا للجنة الرد على خطاب العرش

خبرني - اختارت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، اليوم الخميس، النائب الدكتور حسين العموش رئيسا لها، خلال اجتماع عقدته، بحضور نائب رئيس اللجنة النائب المهندس سليمان السعود، ومقررها النائب أروى الحجايا.

ورفع العموش خلال اجتماع عقدته اللجنة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، على تفضله بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين وإلقاء خطاب العرش السامي، وما حمله من مضامين وطنية وتوجيهات ملكية تشكل مرجعية للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وقال العموش إن خطاب العرش السامي يشكل مرجعية وطنية لعمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بما تضمنه من رؤى وتوجيهات ملكية تحدد أولويات العمل الوطني، وتؤكد أهمية حماية المصلحة العامة والرقابة على الأداء الحكومي، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتحديث.

وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة في الحياة السياسية، وضرورة أن يكون صوتا للوطن وحارسا للمصلحة العامة ورقيبا على الأداء الحكومي، واضعا مصلحة الأردنيين أولا.

وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب باسم الروابدة، وأحمد عليمات، ووليد المصري، بالإضافة إلى الرئيس ونائبه والمقرر وتكليفها بإعداد مسودة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيدا لعرضها على لجنة الرد لمناقشتها وإقرارها وفق الإجراءات المعتمدة.