بيان من برشلونة حول مستقبل نجمه رافينيا

خبرني - أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان على منصة (X) اليوم حسم مستقبل نجمه البرازيلي رافينيا مع الفريق الكتالوني.

وقال برشلونة في بيانه إن رافينيا سيستمر مع "البلوغرانا" لثلاثة مواسم ونصف إضافية حتى 30 يونيو 2030.



وجرت مراسم تجديد العقد بين مجلس الإدارة برئاسة خوان لابورتا واللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 29 عاما، اليوم الخميس.



وكان رافينيا قد انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني في يوليو 2022، ومنذ ذلك الحين شارك معه في 190 مباراة، سجل خلالها 94 هدفا وقدم 62 تمريرة حاسمة.

وحقق رافينيا ألقابا عدة مع برشلونة، منها الدوري الإسباني (لا ليغا) وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وشارك رافينيا في 13 مباراة بمختلف المسابقات، خلال هذا الموسم 2027/2026، أحرز فيها 19 هدفا وصنع ثلاثة.