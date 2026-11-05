السجل الإرهابي لمنفذ الهجوم على رجال الامن في عمان

خبرني - كشفت تفاصيل قرار قضائي سابق أن منفذ الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة ضابط من الأمن العام، سبق أن حُكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات في قضية إرهابية تعود إلى عام 2020.

وبحسب قرار صادر عن محكمة التمييز، فإن المتهم كان أحد ثلاثة أشخاص تورطوا في التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الأردن، استهدفت مبنى مركز أمن إربد الشمالي، بعد تبنيهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي والترويج لها.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، عندما بدأ أحد المتهمين بمتابعة أخبار التنظيم وإصداراته عبر الإنترنت، قبل أن يعمل على استقطاب صديقيه إلى أفكاره، حيث تطورت العلاقة بينهم إلى تبادل إصدارات التنظيم ومبايعة زعيمه.

وفي عام 2019، وبعد تعذر التحاق أحد المتهمين بالتنظيم في سيناء المصرية، اتجه إلى التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وطرح فكرة استهداف مركز أمني في إربد على أحد شركائه، الذي وافق على المشاركة في المخطط.

وأظهرت وقائع القضية أن المتهمين توجها لمعاينة المركز الأمني، والاطلاع على إجراءات الحراسة وعدد أفرادها وأماكن وجودهم، كما اتفقا على توفير الأموال اللازمة لشراء أسلحة نارية من تجار السلاح في إربد لتنفيذ العملية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأول والثاني بتاريخ 3 شباط 2020، فيما ألقت القبض على المتهم الثالث في 25 شباط من العام ذاته، قبل تنفيذ المخطط.

وفي 16 شباط 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق المتهم الذي نفذ الهجوم الأخير، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات عن جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، إلى جانب أحكام أخرى عن تهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، محسوبة من تاريخ إلقاء القبض عليه في 3 شباط 2020.

ولم يرتض المتهم بالحكم، فتقدم بطعن أمام محكمة التمييز طالب فيه بنقض القرار وتخفيض العقوبة، إلا أن المحكمة ردت الطعن بتاريخ 16 حزيران 2022، وأيدت الحكم الصادر بحقه.

وبحسب مدة الحكم وتاريخ بدء احتسابها، فإن محكوميته البالغة 9 سنوات كان من المقرر أن تنتهي خلال عام 2029، وليس عام 2026، ما لم يطرأ تغيير قانوني على مدة التنفيذ أو تاريخ الإفراج عنه.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، الخميس، استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة أثناء قيامه بواجبه الرسمي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان، فيما أصيب ضابط خلال تدخله للسيطرة على المعتدي وإلقاء القبض عليه.

وأوضحت المديرية أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود نية وتخطيط لدى منفذ الهجوم لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رجال الأمن العام.