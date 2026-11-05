ليست الشجاعة.. لماذا نعشق التجارب الخطرة؟

خبرني - لماذا تبدو بعض التجارب أكثر إثارة عندما لا نعرف كيف ستنتهي؟ ولماذا يجذبنا أحياناً انتظار نتيجة غير مضمونة أكثر من تجربة نعرف تفاصيلها مسبقاً؟

تكشف دراسة علمية جديدة أن الغموض وعدم اليقين قد يكونان من أبرز العوامل التي تجعل بعض التجارب المشحونة بالمشاعر جذابة للإنسان.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، نتائج بحث أجرته مدرسة الدراسات المتقدمة في لوكا بإيطاليا، بالتعاون مع جامعة توبينغن الألمانية والجامعة التقنية في دارمشتات، بهدف فهم الآليات النفسية التي تدفع الأشخاص إلى الانجذاب نحو النتائج غير المؤكدة.

وتشير النتائج إلى أن عدم القدرة على توقع ما سيحدث قد يزيد من جاذبية التجربة، لأن الدماغ يتعامل مع احتمالات متعددة؛ ما يعزز حالة الترقب والانتباه ويجعل المشاعر المصاحبة لها أكثر حضوراً.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة خلال مرحلة المراهقة، التي تشهد تغيرات في طريقة معالجة المكافآت والمشاعر واتخاذ القرارات، وهو ما قد يجعل التجارب غير المضمونة أكثر إثارة للاهتمام لدى بعض المراهقين.

وتساعد هذه النتائج على فهم جانب من السلوك البشري، إذ لا يرتبط الانجذاب إلى المجهول بالنتيجة وحدها، بل بالتشويق الذي يسبقها أيضاً.

ومع ذلك، لا يعني الميل إلى عدم اليقين أن الإنسان يسعى دائماً إلى المخاطرة، فهناك اختلافات فردية في التعامل مع الغموض وتقدير العواقب.