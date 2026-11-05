رئيس مجلس النواب: الأفعال الإجرامية لن تنال من عزيمة الأردنيين

خبرني - أكد رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد مرتبات الأمن العام في العاصمة عمان، لن يزيد الأردن إلا قوة ومنعة وتماسكاً، مشدداً على أن أمن الوطن واستقراره خط أحمر لا يمكن المساس به.

وقال الطراونة في بيان باسم مجلس النواب، إن هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من عزيمة الأردنيين.

وترحم الطراونة على شهيد الوطن من مرتبات الأمن العام، مستذكراً تضحيات نشامى الأجهزة الأمنية في سبيل حماية الأردن وصون أمنه واستقراره، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته ورفاق السلاح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على زميله المصاب بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

وأكد الطراونة “نقف خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في ضرب أوكار الإرهاب وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن”.

كما أكد أن الإرهاب لا دين له، وأن استهداف دور العبادة والأبرياء يثبت أن الإرهاب يستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء، مشددا أن وحدة الأردنيين وتلاحمهم يشكلان سداً منيعاً أمام الفتنة والإرهاب.