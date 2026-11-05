المومني : لن نتهاون مع أي معتد أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين

خبرني - أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم هو اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون، واعتداء على كل أردني وأردنية، ولن نتهاون مع أي معتد أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين.

‏وقال إن أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، والدولة ومؤسساتها قادرة على حماية مواطنيها والمقيمين على ترابها، وإنفاذ القانون بحزم بحق كل من يتجاوز أو يعتدي. ‏وبين المومني أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة مع هذا العمل الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه عمل إرهابي جبان، ويشدد على جميع المعنيين بضرورة سرعة كشف ملابساته ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل متورط.

‏كما أكد المومني، "لم تكن التضحية يوماً غريبة على نشامى أجهزتنا العسكرية والأمنية، ولا الشهادة في سبيل الله والوطن جديدة على جنودنا البواسل". وقدم المومني ‏خالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب ورفاقه، متمنيا الشفاء العاجل لزميله المصاب .. "رحم الله شهيد الوطن وحفظ الأردن آمناً مستقراً".