نائب الملك يعود رجل الأمن المصاب في الاعتداء الإرهابي

خبرني - زار نائب الملك عبدالله الثاني، الأمير فيصل بن الحسين رجل الأمن المصاب الذي يرقد على سرير الشفاء في المدينة الطبية، إثر تعرضه لاعتداء أثناء تعامله مع عمل إرهابي في عمان.

وأعرب الأمير فيصل عن تمنياته للمصاب بالشفاء العاجل، وتعازيه باستشهاد العريف جواد السلايطة في الاعتداء ذاته.

وأكد أن الملك يتابع التطورات المرتبطة بالتحقيقات في الهجوم الإرهابي، معربا عن إدانته لأي عمل يستهدف أمن الأردنيين وسلامتهم.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الخميس، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء الذي استهدف أحد رجال الأمن العام في العاصمة هو "عمل إرهابي جبان".

وأضاف المومني أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة مع هذا العمل، مشددا على ضرورة سرعة كشف ملابساته ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل متورط.

وأكد أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم هو اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون، واعتداء على كل أردني وأردنية، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي معتد أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين.

وقال إن أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وإن الدولة ومؤسساتها قادرة على حماية مواطنيها والمقيمين على ترابها، وإنفاذ القانون بحزم بحق كل من يتجاوز أو يعتدي.

وأشار المومني إلى أن التضحية لم تكن يوما غريبة على نشامى الأجهزة العسكرية والأمنية، ولا الشهادة في سبيل الله والوطن جديدة على الجنود البواسل.

وأعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب ورفاقه، متمنيا الشفاء العاجل لزميله المصاب، سائلا الله أن يرحم شهيد الوطن ويحفظ الأردن آمنا مستقرا.

ونعت مديرية الأمن العام استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة بعمل إرهابي جبان أثناء قيامه بواجبه الرسمي في العاصمة، كما أصيب أحد الضباط .

وبيّن الناطق الإعلامي تفاصيل الحادث الإرهابي: إذ أكد أنه في تمام الساعة ١٢:٢٠ من بعد ظهر هذا الخميس أقدم أحد الأشخاص في شارع المدينة المنورة في العاصمة على مباغتة أحد رجال الأمن العام والهجوم عليه بواسطة أداة حادة وطعنه، ما أدى إلى تدخل فوري من قبل احدى الدوريات ، اذا قام طاقمها بالتعامل مع الإرهابي والسيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه.

وتابع الناطق الاعلامي بأن ضابط الدورية المسؤول تعرض إلى الإصابة في وجهه نتيجة الاشتباك مع الارهابي .

وأسعف الشهيد للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما نقل الضابط إلى المستشفى للعلاج وحالته مستقرة، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع الإرهابي منفذ الهجوم حيث أشارت التحقيقات الأولية نيته وتخطيطه للقيام بالعمل الإرهابي ضد رجال الامن العام .

وإذ تنعى مديرية الأمن العام استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة الذي مضى على طريق الحق والواجب في قافلة من شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.