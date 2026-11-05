الحكومة: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء على رجال الأمن عمل إرهابي

خبرني - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء الذي استهدف رجال الأمن العام في العاصمة عمّان عمل إرهابي، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف الأردن والأردنيين.

وقال المومني إن "الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم هو اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون، واعتداء على كل أردني وأردنية"، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي معتدٍ أو عمل يستهدف أمن المملكة ومواطنيها.

وأكد أن أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وأن الدولة ومؤسساتها قادرة على حماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وإنفاذ القانون بحزم بحق كل من يتجاوز أو يعتدي.

وكشف المومني أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة المختصة مع الحادث، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه "عمل إرهابي جبان"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في كشف ملابساته ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه فيه.

وأضاف أن التضحية ليست غريبة على منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية الأردنية، مؤكداً أن رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأعرب الناطق باسم الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة رجل الأمن الذي قُتل أثناء أداء واجبه وزملائه، متمنياً الشفاء العاجل للضابط المصاب.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط آخر، إثر اعتداء بأداة حادة نفذه أحد الأشخاص في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان، مؤكدة إلقاء القبض على المعتدي ومباشرة التحقيق في الحادثة.