مجموعة جيلي تعلن شراكة استراتيجية مع جوجل لتعزيز التجربة الرقمية داخل سياراتها عالميًا

• بدء دمج خدمات جوجل الذكية في سيارات المجموعة بالأسواق العالمية خلال النصف الثاني من عام 2027

خبرني - أعلنت مجموعة جيلي القابضة (Geely Holding Group) عن توقيع شراكة استراتيجية عالمية مع شركة جوجل (Google)، تهدف إلى دمج خدمات جوجل المخصصة للسيارات (Google Automotive Services) ضمن الأنظمة الرقمية لسيارات العلامات التجارية التابعة للمجموعة في الأسواق العالمية التي تتوفر فيها خدمات جوجل، بما يسهم في تطوير تجربة القيادة وتعزيز مستويات الاتصال والتفاعل داخل المركبات.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الخدمات على أولى السيارات خلال النصف الثاني من عام 2027، في الأسواق العالمية خارج الصين والولايات المتحدة، وفقًا لمتطلبات جاهزية المنتجات والأسواق والاشتراطات التنظيمية المعمول بها.

وبموجب هذه الشراكة، ستتوفر مجموعة من خدمات جوجل المدمجة في السيارات المؤهلة، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي Google Gemini، ومتجر التطبيقات Google Play، وخرائط Google Maps، إلى جانب مجموعة من الخدمات والتطبيقات الرقمية الأخرى.

ويتيح النظام الجديد إمكانات متقدمة تشمل التفاعل الصوتي الذكي متعدد الوسائط والمدعوم بنماذج لغوية كبيرة، وأنظمة الملاحة الذكية، والاتصال السلس بين الأجهزة المختلفة، فضلًا عن مجموعة واسعة من التطبيقات المصممة للاستخدام داخل السيارة، بهدف توفير تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة، مع مساعدة السائقين على إبقاء تركيزهم على الطريق.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتعاون القائم بين جوجل وعدد من العلامات التجارية التابعة لمجموعة جيلي القابضة، ومن أبرزها سيارة Polestar 2 التي بدأت بتوفير خدمات جوجل المدمجة منذ عام 2020. ومن المنتظر أن يشمل التوسع الجديد عددًا من العلامات التجارية التابعة للمجموعة، من بينها جيلي (Geelyإلى جانب علامات أخرى.

وتسعى مجموعة جيلي إلى توفير تجربة رقمية تتناسب مع احتياجات العملاء في مختلف الدول، من خلال ربط سيارات علاماتها التجارية المؤهلة بمنظومة جوجل الرقمية، بما يتيح الوصول إلى التطبيقات والخدمات المألوفة للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تعلن مجموعة جيلي خلال المراحل المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالطرازات التي ستدعم الخدمات الجديدة، والأسواق المستهدفة، والميزات المتاحة، والجداول الزمنية لتوفيرها، على أن يتم تحديث المعلومات عبر المواقع الرسمية للعلامات التجارية التابعة للمجموعة وقنوات البيع المعتمدة في كل سوق.