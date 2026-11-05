جيلي تتصدر عالمياً مؤشر الابتكار في السيارات الكهربائية لعام 2026

خبرني - حققت مجموعة جيلي إنجازًا جديدًا في قطاع السيارات الكهربائية، بتصدرها المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر الابتكار في السيارات الكهربائية لعام 2026، وفق تقرير التنقل الكهربائي الصادر عن مركز إدارة السيارات الألماني (CAM)، محققة 207 نقطة، في إنجاز يعكس تقدمها في تطوير التقنيات والحلول المرتبطة بمستقبل التنقل الكهربائي.

وجاء هذا التصنيف بعد تقييم 910 ابتكارات تقنية قدمتها 38 مجموعة سيارات عالمية من عام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، مع التركيز على الابتكارات التي وصلت إلى مرحلة الإنتاج التجاري ومدى إسهامها في تطوير أداء السيارات الكهربائية وتحسين تجربة استخدامها.

ويعكس هذا الإنجاز توجه جيلي نحو مواصلة تطوير منظومتها التكنولوجية وتوسيع حضورها في قطاع التنقل الكهربائي، من خلال الاستثمار في الابتكار وتقديم مركبات تجمع بين الكفاءة والتطور التقني، بما يلبي احتياجات الأسواق العالمية وتطلعات العملاء نحو مستقبل أكثراستدامة في قطاع النقل.

وعلى الصعيد المحلي، تأتي هذه الإنجازات في وقت تواصل فيه علامة جيلي تعزيز حضورها في السوق الأردني من خلال شركة الوصل لتجارة المركبات، الوكيل الرسمي للعلامة وإحدى شركات مجموعة عليان، والتي تعمل على توسيع نطاق أعمالها وتوفير مجموعة متنوعة من طرازات جيلي، إلى جانب حرصها على تطوير خدمات الصيانة والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع، بما يعزز تجربة العملاء ويرسخ حضورها في السوق الاردني.