تاكر كارلسون: الولايات المتحدة أفلست نتيجة الحروب والمواجهات

خبرني - اعتبر الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون أن الولايات المتحدة أفلست نتيجة الحروب والمواجهات العسكرية التي خاضتها وبينها حرب إيران.

وأضاف أن تداعيات الحرب مع إيران لا تقتصر على خسارة الجمهوريين الانتخابية، بل تلحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة واصفا إفلاس البلاد بأنه نتيجة حتمية "رياضية فالأرقام نفسها تكفي" لهذه الحروب.



وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أشارعقب هزيمة الحزب الجمهوري إلى أن أربعة مطالب أدت إلى عزوف الناخبين عن الاقتراع لصالح الجمهوريين: ​​"إنهاء الحرب مع إيران، والتركيز على غلاء المعيشة، وإعطاء الأولوية لأمريكا، وتغيير علاقتنا مع إسرائيل".

وذكر أن الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع ولهذه الأسباب الأربعة صوّت الكثير منهم للديمقراطيين، وفقا لاستطلاع رأي تنبأ بالنتائج بدقة.

وعن منحى المواجهة مع إيران، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه انقساما حول مستقبل الحرب مع إيران بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس.

وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين في الإدارة يدفعون ترامب إلى توجيه ضربات جديدة لإيران، وتوقيع اتفاق للسلام ينهي الحرب قبل انقضاء ولايته الرئاسية.

وجرت الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر واختار الأمريكيون خلالها أعضاء مجلس النواب الـ435 كافة و35 عضوا في مجلس الشيوخ.

وهنأ ترامب الديمقراطيين بفوزهم، وقال إن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو شارك شخصيا في الانتخابات.