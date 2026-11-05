الأمن العام يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي وينعى العريف جواد السلايطة

خبرني - نعت مديرية الأمن العام استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة بعمل إرهابي جبان أثناء قيامه بواجبه الرسمي في العاصمة، كما أصيب أحد الضباط .

وبيّن الناطق الإعلامي تفاصيل الحادث الإرهابي: إذ أكد أنه في تمام الساعة ١٢:٢٠ من بعد ظهر هذا اليوم الخميس أقدم أحد الأشخاص في شارع المدينة المنورة في العاصمة على مباغتة أحد رجال الأمن العام والهجوم عليه بواسطة أداة حادة وطعنه، ما أدى إلى تدخل فوري من قبل احدى الدوريات ، اذا قام طاقمها بالتعامل مع الإرهابي والسيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه.

وتابع الناطق الاعلامي بأن ضابط الدورية المسؤول تعرض إلى الإصابة في وجهه نتيجة الاشتباك مع الارهابي .

وأسعف الشهيد للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما نقل الضابط إلى المستشفى للعلاج وحالته مستقرة، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع الإرهابي منفذ الهجوم حيث أشارت التحقيقات الأولية نيته وتخطيطه للقيام بالعمل الإرهابي ضد رجال الامن العام .

وإذ تنعى مديرية الأمن العام استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة الذي مضى على طريق الحق والواجب في قافلة من شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتدعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وزملاء الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء

وإنا لله وإنا إليه راجعون.