فيلم سعودي مرشح للأوسكار

خبرني - يعرض الفيلم السعودي "مسألة حياة أو موت" (A Matter of Life and Death)، في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في لوس أنجلوس في 8 نوفمبر، بعد ترشيحه لتمثيل المملكة في جوائز الأوسكار.

ويقام العرض في مسرح كولفر، ويعقبه لقاء حواري مع المنتج المصري محمد حفظي، الذي شارك في إنتاج العمل من خلال شركته "فيلم كلينيك" ومقرها القاهرة.

وكانت هيئة الأفلام السعودية قد أعلنت في أكتوبر الماضي اختيار الفيلم للمنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي دولي في الدورة التاسعة والتسعين من جوائز الأوسكار، المقرر إقامتها في مارس 2027. ولم يسبق للسعودية أن حصلت على ترشيح في هذه الفئة.

والفيلم من إخراج المخرج السعودي أنس باطحاف، وتدور أحداثه في مدينة جدة، ضمن قالب يجمع الكوميديا السوداء والرومانسية، حول شابة اسمها "حياة" تبلغ 29 عاما، وتؤدي دورها الممثلة السعودية سارة طيبة، تعتقد أن لعنة عائلية ستؤدي إلى موتها في عيد ميلادها الثلاثين.

وتلتقي حياة بيوسف، جراح القلب الذي يؤدي دوره الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وهو رجل منفصل عاطفيا ويتميز ببطء غير مألوف في ضربات قلبه. ويقرر الاثنان وضع خطة للتحايل على الموت.

وقالت طيبة في حديث لموقع "عرب نيوز" على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2025، حيث شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن قسم "السينما العربية الرائعة": "إنه فيلم كوميدي رومانسي أسود، وأعتقد أن هذا النوع جديد جدا في السينما السعودية. الفيلم غني بالألوان، وأنا متحمسة جدا وخائفة في الوقت نفسه من مشاهدة الناس له".

وانطلق عرض الفيلم في دور السينما السعودية في 25 يونيو الماضي، بعد تأجيل موعد إطلاقه بسبب الصراع الدائر في المنطقة. وحصل لاحقا على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية بالظهران، فيما نالت سارة طيبة جائزة النخلة الذهبية لأفضل أداء تمثيلي.

وشارك الفيلم أيضا في مهرجانات وفعاليات سينمائية دولية، من بينها مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد خلال أبريل، ومركز جاكوب بيرنز السينمائي في نيويورك في يوليو. كما أصبح متاحا للمشاهدة عبر منصة "شاهد" في 22 أكتوبر الماضي.

وسبق أن تعاونت طيبة مع المخرج أنس باطحاف في مسلسل "جميل جدا"، الذي وُصف بأنه أول مسلسل سعودي تتولى امرأة سعودية ابتكاره وكتابته وبطولته. كما عُرفت بأدوارها في فيلمي "مندوب" و"هوجن".

وأنتج الفيلم محمد حفظي لصالح "فيلم كلينيك"، وجيانلوكا شاكرا لصالح "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، وعبد الإله الأحمري وأحمد طعيمة لصالح "أرابيا بيكتشرز"، بدعم من صندوق البحر الأحمر.