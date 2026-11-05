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  • رواد أمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من الفضاء

رواد أمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من الفضاء

  • 05 نوفمبر 2026
  • 14:24
رواد أمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من الفضاء

خبرني - حتى على ارتفاع مئات الكيلومترات فوق الأرض، أدلى مواطنون أمريكيون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وكتب رائد الفضاء أنيل مينون على منصة «إكس»، الثلاثاء، من محطة الفضاء الدولية: «نعم، يمكنك حتى التصويت من الفضاء! حظي جميع الأفراد الأمريكيين الثلاثة في الطاقم بشرف التصويت من محطة الفضاء الدولية».


وأضاف أن رواد الفضاء تمكنوا من ملء بطاقة اقتراع إلكترونية وإرسالها بشكل آمن إلى مسؤولي الانتخابات.

ويستطيع رواد الفضاء التابعون لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) المشاركة في الانتخابات الأمريكية من الفضاء منذ عام 1997. ووفقاً لوكالة ناسا، يقوم رواد الفضاء بملء بطاقات الاقتراع في الفضاء، ثم يتم إرسالها بشكل مشفر.


وفي انتخابات التجديد النصفي، يجري التنافس على جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعداً في مجلس النواب، إلى جانب 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في الكونغرس الأمريكي.


وتعكس هذه الخطوة حرص الولايات المتحدة على ضمان حق التصويت لجميع مواطنيها، حتى أولئك الموجودين خارج حدود الأرض، إذ تتيح التقنيات الرقمية لرواد الفضاء ممارسة حقوقهم الانتخابية دون الحاجة إلى العودة إلى كوكبهم.

كما تُظهر التجربة قدرة الأنظمة الانتخابية على التكيف مع ظروف استثنائية، وتوفير آليات آمنة تضمن سرية التصويت ووصول الأصوات إلى الجهات المختصة، مهما ابتعد أصحابها عن مراكز الاقتراع.

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