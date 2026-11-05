الطراونة يترأس اجتماع لجنة الرد على خطاب العرش

خبرني - ترأس رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الخميس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس آية الله فريحات، الاجتماع الأول للجنة الرد على خطاب العرش السامي، التي شكلها المكتب الدائم للمجلس بالتشاور والتوافق مع الكتل النيابية، والنواب المستقلين.

ورفع الطراونة، باسم لجنة الرد وأعضاء مجلس النواب، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، على تفضله بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين وإلقاء خطاب العرش السامي، وما تضمنه من توجيهات ملكية ترسم معالم المرحلة المقبلة وتؤكد أولويات العمل الوطني.

وضمت لجنة الرد على خطاب العرش السامي 26 نائبا، يمثلون الكتل النيابية والنواب المستقلين، وهم: عن كتلة الميثاق الوطني: عارف السعايدة، وعمر الخوالدة، وعبد الناصر الخصاونة، وأحمد عليمات، وفليحة الخضير.

وعن كتلة مبادرة: حسين العموش، وآمال الشقران، ورند الخزوز، وبدر الحراحشة، ويوسف الرواضية.

وعن كتلة الأمة: باسم الروابدة، وراكين أبو هنية، ومعتز الهروط، وحامد الرحامنة، ونور أبو غوش.

وعن كتلة الاتحاد: عطا الله الحنيطي، وجهاد العبوي، وإبراهيم القرالة، ونجمة الهواوشة، وسليمان السعود.

وعن كتلة عزم: أروى الحجايا، وهدى نفاع، وإبراهيم الجبور، وإياد جبريين، ووليد المصري.

وعن النواب المستقلين: حسين الطراونة.