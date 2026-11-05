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بايرن ميونخ يجدد عقد هاري كين

  • 05 نوفمبر 2026
  • 14:15
بايرن ميونخ يجدد عقد هاري كين

خبرني  - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الخميس، تمديد عقد مهاجمه الإنجليزي هاري كين حتى صيف عام 2029، ليحسم مستقبل هدافه ويضمن استمراره مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن كين وقع عقدا جديدا يمتد حتى عام 2029، بدلا من عقده السابق الذي كان ينتهي في صيف 2027.

ويأتي تمديد العقد بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها المهاجم الإنجليزي منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في آب 2023.

وسجل كين 156 هدفا، وصنع 40 هدفا آخر، خلال 161 مباراة خاضها في مختلف المسابقات بقميص الفريق البافاري، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 196 هدفا، وفقا لإحصاءات النادي.

وحقق المهاجم الإنجليزي إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة، محققا ذلك خلال 98 مباراة فقط، قبل أن يرفع رصيده إلى 102 هدف بعد خوض مباراته المئة.

كما شهد موسم 2025-2026 تألقا لافتا لكين، بعدما سجل 61 هدفا خلال 51 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أعلى رصيد تهديفي للاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم.

ويأتي تمديد عقد كين بعد تتويجه مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، ليواصل مسيرته مع النادي الألماني الذي انضم إليه بحثا عن الألقاب والإنجازات.

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